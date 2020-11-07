Ankara'da 2 hekim koronadan vefat etti
Korona virüsü salgını ile mücadele eden sağlık çalışanları kayıplar vermeye devam ediyor. Son vefat haberleri Ankara'dan geldi. Dr. Metin Kebapçı ve Diş Hekimi Önder Kuşakçıoğlu kurtarılamadı.
|07 Kasım 2020 10:28
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Ankara'da çalışan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Metin Kebapçı ve Diş Hekimi Önder Kuşakçıoğlu Covid-19 nedeniyle vefat etti.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ankara'da çalışan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Metin Kebapçı'nın korona nedeniyle vefat ettiğini duyurdu. Kebapçı'nın Yenimahalle ilçesinde Özel Yeni Vizyon Tıp Merkezi'nde çalıştığı öğrenildi.
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