Elebaşı Duran Kalkan'ın medya işlerini yapan terörist yakalandı
|07 Kasım 2020 10:29
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Adana'da, terör örgütü PKK'nın sözde elebaşlarından Duran Kalkan'ın telsiz ve medya işlerini yaptığı belirlenen terörist, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2016-2017 yıllarında terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına gittiği belirlenen İ.K'nin (30) yaklaşık bir ay önce Adana'ya döndüğünü tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, düzenlenen operasyonda terörist İ.K'yi bulunduğu adreste gözaltına aldı. İ.K'nin, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan Duran Kalkan'ın telsiz ve medya işlerini yürüttüğü öğrenildi.
Zanlının, örgütün elebaşlarından Duran Kalkan adına telsiz konuşmalarına müdahalede bulunduğu, PKK kamplarından ve çeşitli çatışma bölgelerinden çekilen fotoğraf ve görüntüleri de terör örgütüne yakın medya kuruluşlarına servis ettiği belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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