Müdafi görevlendirme işlemine yeni kurulan barolar da dahil edildi
|07 Kasım 2020 10:32
|+Aa- Yazdır
Birden fazla baronun bulunduğu illerde avukatların, baroların eşit temsiliyle oluşturulan adli yardım büroları tarafından görevlendirilmesi sağlanacak.
"Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik gereği, birden fazla baronun bulunduğu illerde, baroların eşit temsiliyle oluşturulan adli yardım bürosundan müdafi veya vekil görevlendirilmesi istenecek. Büro, hangi baroya kayıtlı olduğuna bakılmaksızın o ildeki tüm avukatlar arasından eşitlik gözetilerek belirlediği müdafi veya vekilin kayıtlı olduğu baro tarafından görevlendirilmesini sağlayacak.
Dosyada görevli müdafi veya vekilin, istinaf veya temyiz kanun yolu muhakemesinde yapılacak duruşmaya katılmayacağını bildirmesi durumunda, zorunlu müdafi veya vekil gerektiren hallerde görevlendirme, kanun yolu incelemesini yapacak mahkeme tarafından birden fazla baronun bulunduğu illerde bürodan, diğer yerlerde doğrudan o yer barosundan istenecek.
Müdafi veya vekilin gerekli belgeleri vermesi üzerine baro veya birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım bürosu tarafından ayrıntılı ödeme listeleri en geç 10 gün içinde hazırlanacak ve dayanak belgeler ile soruşturma ve kovuşturmanın yapıldığı yerin cumhuriyet başsavcılığına teslim edilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bir ilimizde, kronik hastalığı olanlar evden çalışacak
08 Kasım 2020 00:04
|4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
07 Kasım 2020 22:44
|Denetim yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı
07 Kasım 2020 22:12
|Üniversite, ilandaki belge şartlarını kaldırdı
07 Kasım 2020 19:48
|Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldı
07 Kasım 2020 18:02
|Naci Ağbal görevini devretti
07 Kasım 2020 13:59
|Karantinada olması gerekiyordu, alışveriş yaparken yakalandı
07 Kasım 2020 13:17
|Bakan Kurum tamamlanan hasar tespit çalışmalarını açıkladı
07 Kasım 2020 11:25
|Trafikte yaya önceliği düzenlemesiyle ölüm sayıları azaldı
07 Kasım 2020 11:20
|TRT World Forum 2020, 1-2 Aralık'ta dijital ortamda düzenlenecek
07 Kasım 2020 11:11