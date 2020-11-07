Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kırıkkale'de kaybolan 30 koyun drone yardımıyla bulundu
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kayıp 30 küçükbaş hayvana, jandarma ekiplerinin 5 saat süren çalışması sonucu drone yardımıyla ulaşıldı
|07 Kasım 2020 11:00
|+Aa- Yazdır
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kayıp 30 küçükbaş hayvana, jandarma ekiplerinin 5 saat süren çalışması sonucu drone yardımıyla ulaşıldı.
İlçeye bağlı Battalobası köyünde besicilik yapan Y.A'nın 30 koyunu kayboldu. Köy sakinlerinin yaptığı aramada hayvanlar bulunamayınca Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istendi.
Koyunların kaybolduğu bölgede drone desteğiyle arama yapan jandarma ekipleri, 5 saatlik çalışma sonunda hayvanları, köyün 9 kilometre uzağında bularak sahibine teslim etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ünlü restoranın sahibine polis dayağı iddiası
07 Kasım 2020 23:33
|Polise mukavemette bulunan kişiye adli işlem yapıldı
07 Kasım 2020 23:02
|Kamyonetin kasa kapağı, sokakta yürüyen kişiye çarptı
07 Kasım 2020 16:29
|16 yaşındaki Mihriba'nın sır ölümü
07 Kasım 2020 16:17
|Eski nişanlısı ile annesini öldüren zanlı takip için parayla adam tutmuş
07 Kasım 2020 14:44
|Tokat'ta Kovid-19 tedavisi gören 2 kişi hastaneden kaçtı
07 Kasım 2020 13:55
|Falezlerde manzara izlerken feci ölüm
07 Kasım 2020 13:40
|Sahte pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
07 Kasım 2020 13:12
|FETÖ üyelerini Yunanistan'a kaçırmak isteyen 2 şüpheli yakalandı
07 Kasım 2020 12:44
|Bursa'da erkek cesedi bulundu
07 Kasım 2020 12:16