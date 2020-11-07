Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İntercity Formula 1 pistindeki asfalt yenilemenin tamamlandığını belirterek, "Pazar günü ülkemize, İstanbulumuza yakışan gurur verici bir yarışmaya ev sahipliği yapmanın sorumluluğunu ve heyecanını hissediyoruz üzerimizde. Dünyanın en önemli, en özellikli, gurur verici projeleri yapmakta olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Formula 1 gibi dünyanın en çok ilgi gören yarışlarından birine ev sahipliği yapmaktan hem de böyle bir yarışmaya katkıda bulunmaktan hepimiz gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, yenilenen İntercity Formula 1 pistinde incelemede bulunarak, düzenlenen E-scooter yarışının startını verdi.

Yarışmanın ödül töreninde yarışmacı influencer'lara ödüllerini takdim eden Karaismailoğlu, ardından bir basın açıklaması yaptı.

Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından Formula 1'in 9 yıl aradan sonra önümüzdeki hafta yeniden Intercity İstanbul Park'ta düzenleneceğini aktaran Karaismailoğlu, "Biliyorsunuz 10 Ekim'de biz buradaydık. Asfalt kazıma ve yenileme işine başlamıştık. Çok başarılı bir çalışma çıkardı arkadaşlarımız. Çok ince detay isteyen, ince bir mühendislik isteyen bu işi arkadaşlarımız başarıyla tamamladılar." diye konuştu.

Tüm dünyadan milyonlarca izleyicisi bulunan, ülkelerin tanıtım faaliyetlerinde en önemli spor organizasyonları arasında yer alan Formula 1, sezonun on dördüncü yarışı Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 olarak 13-14-15 Kasım tarihinde Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirileceğini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah pazar günü ülkemize, İstanbulumuza yakışan gurur verici bir yarışmaya ev sahipliği yapmanın sorumluluğunu ve heyecanını hissediyoruz üzerimizde. Dünyanın en önemli, en özellikli, gurur verici projeleri yapmakta olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Formula 1 gibi dünyanın en çok ilgi gören yarışlarından birine ev sahipliği yapmaktan hem de böyle bir yarışmaya katkıda bulunmaktan hepimiz gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz."

- "Bir taraftan açılış yapıyoruz bir taraftan temel atıyoruz"

Karaismailoğlu, mevcut pistte 5 santimetre kalınlığında taş mastik asfalt kaplamasıyla 11 bin 170 ton asfaltın kullanıldığını ifade ederek, Formula 1 pilotlarının pisti önümüzdeki hafta test edeceğini söyledi.

Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"Ülkemizin her bir noktasında ülkemiz için gurur, dünya için örnek projeler yapıyoruz. Bugün yine sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikte Kahramanmaraş'ta Karadeniz'i Akdeniz'le buluşturacak, bağlayacak Göksun - Kahramanmaraş Yolu'nun açılışını yapacağız. Mevcut yolda 11 adet tünel bulunmakta. Tünellerin uzunluğu tek tüp olarak 16 bin 300 metre, çift tüp olarak da yaklaşık 33 bin metre uzunluğunda 11 adet tünelli olan 80 kilometrelik yolu 64 kilometreye indiren çok önemli, hem bölgemiz hem ülkemiz açısından lojistik koridor olarak önemli bu yolun açılışı için birazdan Kahramanmaraş'a geçeceğiz.

Bir taraftan Ankara-Niğde Otoyolu, bir taraftan Kuzey Marmara Otoyolu, bir taraftan Çanakkale Köprüsü, bir taraftan Hakkari- Yüksekova Tünelleri... İnanın saymakla bitmiyor. Bütün dünya salgın hastalıkla savaşırken biz bir taraftan açılış yapıyoruz bir taraftan temel atıyoruz. Bir taraftan salgınla mücadele ederken bir taraftan da var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

- "Milli uydumuzu uzaya fırlatmak için heyecanla çalışıyoruz"

Karaismailoğlu, Türkiye'nin uzaydaki varlığını güçlendirmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah aralık ayı başında Türksat 5A uydusunu uzaya fırlatacağız. Yine önümüzdeki yıl haziran ayı itibarıyla 5B'yi uzaya fırlatacağız. Yine tamamen yerli ve milli olan Türksat 6A uydumuzun çalışmaları devam ediyor. 2022 itibarıyla tamamen yerli ve milli uydumuzu uzaya fırlatmak için heyecanla çalışıyoruz." bilgilerini verdi.

Önceki pazar günü Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Samsun-Sivas Demiryolu Hattı'nı hizmete aldıklarını aktaran Karaismailoğlu, bu lojistik koridorların birbirine bağlanmaya başlandığını söyledi.

Karaismailoğlu, bakanlık tarafından pistte düzenlenen Mikro Mobilite Yarışması'nı düzenlemekten gurur duyduklarını belirterek, bireysel hareketliliği teşvik eden Mikro Mobilite Araçları Yönetmeliği'nin hazırlıklarının sona yaklaştığını söyledi.

Düzenlenen Mikro Mobilite Yarışması'nda oyuncu ve sosyal medya fenomeni Furkan Kızılay birinci olurken, Kızılay'a ödülünü Bakan Karaismailoğlu takdim etti.

Programın sonunda Bakan Karaismailoğlu influencer'ların sorularını cevapladı.