Banka şubelerinin yarıdan fazlası 5 ilde

- Türkiye'de banka şubelerinin yarıdan fazlası, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da hizmet verirken, bu şehirlerde 5 bin 750 şube bulunuyor.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgiye göre, eylül ayı itibarıyla bankacılık sektörü toplam 11 bin 226 şube ile müşterilerine hizmet sunuyor.

En fazla banka şubesi, 3 bin 131 ile İstanbul'da yer alırken, İstanbul'u,1032 şubeyle Ankara, 731 şubeyle İzmir, 436 şubeyle Antalya ve 420 şubeyle Bursa takip ediyor. 5 ildeki 5 bin 750 banka şubesi, toplam sayının yüzde 50'den fazlasını oluşturuyor.

Bayburt, 8 şubeyle en az banka bulunan şehir olurken, bunu, 10 şubeyle Kilis, 13 şubeyle Tunceli, 16'şar şubeye Iğdır, Bingöl ve Ardahan izliyor.

İller bazında her bir banka şubesinin kaç kişiye hizmet verdiğine bakıldığında ise kişi başına en az banka şubesi Şırnak'ta bulunuyor. Şırnak'ta 24 bin 73 kişiye bir banka şubesi düşüyor. Şırnak'ı, 22 bin 296 kişiye bir banka şubesi düşen Şanlıurfa takip ediyor.

Kişi başına en fazla banka şubesi ise İstanbul'da bulunuyor. 4 bin 956 kişiye bir banka şubesi düşen İstanbul'u, 5 bin 178 kişiyle Artvin, 5 bin 285 kişiyle Muğla, 5 bin 464 kişiyle Ankara ve 5 bin 760 kişiyle Antalya izliyor.

Türkiye'de eylül sonu itibarıyla illere göre şube sayısı ve bir şubeye düşen nüfus bilgileri şöyle: