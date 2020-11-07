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Banka şubelerinin yarıdan fazlası 5 ilde

Türkiye'de banka şubelerinin yarıdan fazlası İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da hizmet veriyor - İstanbul'da 4 bin 956 kişiye, Şırnak'ta 24 bin 73 kişiye bir şube düşüyor
 07 Kasım 2020 11:30
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Banka şubelerinin yarıdan fazlası 5 ilde

- Türkiye'de banka şubelerinin yarıdan fazlası, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da hizmet verirken, bu şehirlerde 5 bin 750 şube bulunuyor.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgiye göre, eylül ayı itibarıyla bankacılık sektörü toplam 11 bin 226 şube ile müşterilerine hizmet sunuyor.

En fazla banka şubesi, 3 bin 131 ile İstanbul'da yer alırken, İstanbul'u,1032 şubeyle Ankara, 731 şubeyle İzmir, 436 şubeyle Antalya ve 420 şubeyle Bursa takip ediyor. 5 ildeki 5 bin 750 banka şubesi, toplam sayının yüzde 50'den fazlasını oluşturuyor.

Bayburt, 8 şubeyle en az banka bulunan şehir olurken, bunu, 10 şubeyle Kilis, 13 şubeyle Tunceli, 16'şar şubeye Iğdır, Bingöl ve Ardahan izliyor.

İller bazında her bir banka şubesinin kaç kişiye hizmet verdiğine bakıldığında ise kişi başına en az banka şubesi Şırnak'ta bulunuyor. Şırnak'ta 24 bin 73 kişiye bir banka şubesi düşüyor. Şırnak'ı, 22 bin 296 kişiye bir banka şubesi düşen Şanlıurfa takip ediyor.

Kişi başına en fazla banka şubesi ise İstanbul'da bulunuyor. 4 bin 956 kişiye bir banka şubesi düşen İstanbul'u, 5 bin 178 kişiyle Artvin, 5 bin 285 kişiyle Muğla, 5 bin 464 kişiyle Ankara ve 5 bin 760 kişiyle Antalya izliyor.

Türkiye'de eylül sonu itibarıyla illere göre şube sayısı ve bir şubeye düşen nüfus bilgileri şöyle:

Şehir

Yurt içi Şube Sayısı

Şubeye Düşen Nüfus

İstanbul

3.131

4.956

Ankara

1.032

5.464

İzmir

731

5.974

Antalya

436

5.760

Bursa

420

7.276

Konya

272

8.207

Kocaeli

261

7.482

Adana

247

9.060

Mersin

208

8.848

Muğla

186

5.285

Gaziantep

182

11.370

Kayseri

176

7.996

Manisa

167

8.626

Balıkesir

165

7.446

Aydın

161

6.900

Samsun

147

9.173

Denizli

145

7.153

Tekirdağ

132

7.995

Hatay

131

12.434

Eskişehir

120

7.395

Sakarya

120

8.580

Trabzon

115

7.034

Diyarbakır

109

16.113

Afyonkarahisar

94

7.760

Şanlıurfa

93

22.296

Kahramanmaraş

86

13.419

Çanakkale

78

6.950

Sivas

75

8.519

Ordu

74

10.191

Erzurum

71

10.733

Malatya

67

11.942

Zonguldak

67

8.896

Çorum

64

8.294

Edirne

60

6.898

Kütahya

60

9.654

Tokat

60

10.212

Isparta

57

7.805

Van

56

20.299

Giresun

54

8.303

Yozgat

54

7.800

Kastamonu

53

7.158

Rize

53

6.475

Kırklareli

52

6.958

Elazığ

51

11.590

Mardin

49

17.117

Adıyaman

43

14.568

Uşak

43

8.616

Bolu

42

7.526

Amasya

41

8.239

Osmaniye

41

13.140

Burdur

40

6.769

Düzce

39

10.055

Nevşehir

39

7.769

Aksaray

38

10.957

Artvin

33

5.178

Batman

33

18.444

Bilecik

31

7.078

Erzincan

31

7.572

Çankırı

30

6.526

Sinop

30

7.274

Karabük

29

8.567

Kars

29

9.841

Kırşehir

29

8.377

Yalova

29

9.344

Ağrı

28

19.149

Kırıkkale

28

10.107

Niğde

28

12.959

Karaman

27

9.380

Bartın

22

9.011

Şırnak

22

24.073

Bitlis

21

16.576

Muş

21

19.467

Siirt

21

15.727

Gümüşhane

20

8.226

Hakkari

17

16.528

Ardahan

16

6.082

Bingöl

16

17.488

Iğdır

16

12.465

Tunceli

13

6.512

Kilis

10

14.249

Bayburt

8

10.605
Anadolu Ajansı
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