1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otobüste korona olduğunu ağzından kaçıran yolcu paniğe neden oldu

Ankara'da belediye otobüsünde sağlık çalışanı kadının telefonda konuştuğu kişiye Covid-19 testinin pozitif çıktığını söylemesi paniğe neden oldu. Yolcular, otobüsten inmesini istedikleri kadın ile tartıştı. Cep telefonuna yansıyan olayı değerlendiren Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, böyle bir durumda otobüsteki tüm yolcuların risk altında olduğunu söyledi
 07 Kasım 2020 12:02
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, Sincan hattında çalışan belediye otobüsünde meydana geldi.

Otobüste bulunan kadın, telefonda konuştuğu kişiye Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi. Diğer yolcular bunu duyunca panik ve gerginlik yaşandı. Yolcular, kadının otobüsten inmesini istedi. Sağlıkçı olduğunu söyleyen kadın ise buna karşı çıkarak, yolculara tepki gösterdi. Yolcular ile kadın arasındaki tartışma cep telefonu ile görüntülendi.

Test sonucunu yeni öğrendiğini ve yanındaki koltuğun boş olduğunu, gelenlere de 'oturmayın' dediğini söyleyen kadın, "Ben zaten sağlıkçıyım, hastanedeyim akşama kadar, insanlarla uğraşıyorum, 'yanıma oturmayın' diyorum insanlara" dedi ve rahatsız olanlara inmelerini söyledi.

Bir yolcu ise "Siz ineceksiniz, burada 30 kişi var, biz neden iniyoruz? 'Yanıma oturmayın' diye bir şey mi var, arkanda insan oturuyor" diyerek tepki gösterdi. Yolculardan bazıları ise polis çağrılmasını istedi. Bu sırada şoför araya girerek, kadın ve yolcuları yatıştırdıktan sonra yola devam etti.

'HANIMEFENDİNİN OTOBÜSTEN İNMESİ GEREKİYOR'

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, cep telefonuna yansıyan görüntüleri izleyerek DHA'ya değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. İlhan, hastalıktan korunmada ihtiyaç olan en önemli şeyin sakinlik ve önlemlere uymak olduğunu söyledi. Herkesin her an yakınındaki kişilerin Covid-19 pozitif olduğunu düşünerek önlem alması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. İlhan, "Baktığımızda otobüs içinde herkes maskesini takıyor. 3 ayrı grubun da yapması gereken şey birbirinden farklı. Koronavirüs olduğunu öğrenen hanımefendinin maskesi yüzünde, yanı boş; ama çevresinin de biraz boş olması gerekiyor. Otobüs şoförü arkadaşın ise hanımefendiyi olabildiğince uygun bir yerde inmeye davet etmesi gerekiyor, hanımefendinin de bunu yapması gerekiyor. Çevredeki vatandaşların da panik olmadan o hanımefendinin çevresinden daha ötede durması gerekiyor" dedi.

'OTOBÜSTEKİ HERKES İÇİN RİSK VAR'

Prof. Dr. İlhan, böyle bir durumda araçtaki tüm yolcuların risk altında olduğuna vurgu yaparak, "Bu otobüsteki herkes için elbette ki koronavirüs riski söz konusu. Hasta olan kişilere karşı da ötekileştirici, damgalayıcı davranmamak gerekiyor, bu çok önemli bir şey. Hepimiz koronavirüs hastası olabiliriz. Şüpheli temas varsa 7 gün kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Otobüsten çıktıktan sonra mümkünse maskeyi çıkarmak gerekiyor. Vatandaşlarımız kendi semptomlarını izlemeli, şüphe ettikleri bir durum varsa o zaman bir hekime başvurabilirler. Nazikçe inmeye davet etmek gerekiyor; ama inmezse iş adli mercilere yansıyacak, polis gelecek; ama ben vatandaşlarımızın böyle yapmaması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
15 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Organ bağışında A'dan Z'ye soru ve cevaplar
07 Kasım 2020 23:52		 Prof. Dr. Fazlıoğlu: Her beş çocuktan birinde disleksi görüyoruz
07 Kasım 2020 23:51
Prof. Dr. Hasan Tosun'dan 15 baraj için 'deprem' uyarısı
07 Kasım 2020 21:49		 Trafikte yaya önceliği düzenlemesiyle ölüm sayıları azaldı
07 Kasım 2020 21:03
Aradığı huzuru kurduğu kaz çiftliği ve bağ evinde buldu
07 Kasım 2020 20:58		 Kadın muhtar mahalle sakinlerinin sorunlarına çözüm arıyor
07 Kasım 2020 20:56
İzmir'de depremzedeler eşyalarını aradı
07 Kasım 2020 20:40		 Sokağa saçılan paraları vatandaşlar topladı; polise teslim etti
07 Kasım 2020 20:38
Sabiha Gökçen'de Formula 1 hareketliliği devam ediyor
07 Kasım 2020 20:09		 Ayasofya'nın kedisi Gli yaşamını yitirdi
07 Kasım 2020 19:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Bir ilimizde, kronik hastalığı olanlar evden çalışacak00:01 - 8 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları23:53 - Üçkaya Vadisi güz renkleriyle kartpostalı aratmıyor23:52 - Organ bağışında A'dan Z'ye soru ve cevaplar23:51 - Prof. Dr. Fazlıoğlu: Her beş çocuktan birinde disleksi görüyoruz23:43 - 'Yoğun bakımda yer olmadığı için öldü' iddiasına yalanlama
23:35 - Antik Kenti kazılarda 1500 yıllık insan iskeleti bulundu23:33 - Ünlü restoranın sahibine polis dayağı iddiası23:08 - Kılıçdaroğlu, Biden ve Harris'i tebrik etti23:02 - Polise mukavemette bulunan kişiye adli işlem yapıldı22:44 - 4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı22:38 - Trabzonspor'a rüzgar engeli, uçakları havalanamadı
22:35 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü22:24 - Erdoğan: Ayın 15'inde Bahçeli ile Kıbrıs'a gideceğiz22:21 - Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 50 milyonu geçti22:12 - Denetim yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı22:05 - Kurtulmuş: Her türlü imkanla Türkiye'yi durdurmak istiyorlar
21:52 - TRT'nin dizi setinde 39 kişi koronavirüse yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Bir ilimizde, kronik hastalığı olanlar evden çalışacak
8 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ergo 1
lamartine 1
Ahbap-çavuş kapitalizmi 2
vedik 1
komodite 1
Dünden sonra Yarından Önce 1
ameliyat sırasında depreme yakalanmak 1
dizi izlerken bir şeyler yeme ihtiyacı 3
bir başkadır 3
Post-Fordizm 1
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli 61 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak- Güncellendi
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmralı KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 4 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam