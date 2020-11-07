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Elazığ'da jandarma ve köy okulu öğrencilerinin Türk bayrağı hassasiyeti

Elazığ'da jandarma ekiplerince bir köy okulundaki yenilenen Türk bayrağının göndere çekilmesi sırasında bunu gören öğrencilerin saygı duruşunda bulunması taktir topladı.
 07 Kasım 2020 12:08
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Elazığ'da jandarma ekiplerince bir köy okulundaki yenilenen Türk bayrağının göndere çekilmesi sırasında bunu gören öğrencilerin saygı duruşunda bulunması taktir topladı.

Kırsal bölgelerde vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz hizmet veren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, birçok sosyal sorumluluk faaliyetini de yerine getiriyor.

Bu kapsamda Yurtbaşı beldesinde devriye görevi icra eden jandarma ekipleri, Akmezra İlkokulu'nun bayrak direğindeki Türk bayrağının yıprandığını fark etti.

Bunun üzerine ekipler rüzgardan zarar gördüğü değerlendirilen Türk bayrağını, temin ettikleri yeni Türk bayrağı ile değiştirdi.

Bu esnada okul çevresinde oynayan öğrencilerin yeni Türk bayrağının göndere çekildiği esnada saygı duruşunda bulunması jandarma ekiplerince taktir gördü.

Jandarma ekipleri, göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı öğrencileri tebrik etti.
Anadolu Ajansı
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