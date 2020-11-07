ODTÜ Rektörü sıralamalarındaki zirve formülünü açıkladı

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, araştırma, geliştirme, girişimcilik alanlarında çıtayı çok daha yukarı taşıdıklarını, nihai hedeflerinin ODTÜ'nün dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamalarda ilk 100 içinde sürekli olarak yer almasını sağlamak olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Kök, YÖK Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin Performans Değerlendirmesi ile TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2019'da ODTÜ'nün birinci sırada yer almasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

YÖK'ün "İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi" kapsamında belirlediği Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin 2017 yılından bu yana performanslarını değerlendirdiğini hatırlatan Kök, ODTÜ'nün 2017 ve 2018 yıllarında olduğu gibi 2019 değerlendirme sonuçlarına göre de açık ara en başarılı araştırma üniversitesi olduğunu vurguladı.

2019'a ilişkin performans değerlendirmelerinin "araştırma kapasitesi", "araştırma kalitesi" ve "etkileşim ve iş birliği" başlıkları altında 32 gösterge kapsamında yapıldığına dikkati çeken Rektör Kök, ODTÜ'nün akademik geleneğinin yanı sıra yönetime geldikleri 2016 yılından bu yana araştırma, eğitim ve topluma hizmet alanlarında başarı odaklı yaklaşımlarının bu başlıklara yönelik en yüksek puanları almalarına katkı sağladığını vurguladı.

ODTÜ'nün gerek ulusal gerekse uluslararası proje sayısı ve fon tutarı bakımından ülkenin lider üniversitesi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kök, şöyle devam etti:

"Ulusal ve uluslararası patent sayımız, bilimsel yayın ve atıf sayımız, ulusal ve uluslararası ödüllerimiz, akredite program sayımız, YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı ile TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı öğrenci sayımız, uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi oranımız, akademisyen ve öğrenci firma sayımız, üniversite-üniversite ve üniversite-sanayi iş birliği kapsamındaki çalışmalarımız ile öncü konumda olmamızın etkisini performans değerlendirme sonuçlarında da görmüş olduk."

- TÜBİTAK'ın sıralamasında da birinci üniversite ODTÜ oldu

TÜBİTAK tarafından oluşturulan "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2019" sonuçlarına göre de 81,9 puanla birinci olduklarını dile getiren Rektör Kök, üniversitelerin "bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği", "fikri mülkiyet havuzu", "iş birliği ve etkileşim" ile "ekonomik katkı ve ticarileşme" olmak üzere 4 boyutta, 22 göstergeye göre sıralandığına işaret etti.

ODTÜ'nün kurulduğu günden bugüne kadar girişimcilik ruhunu ve yenilikçi kültürü destekleyen yapısına vurgu yapan Kök, şu bilgileri verdi:

"İlklerin üniversitesi olarak kurulan Türkiye'nin ilk teknokenti ODTÜ Teknokent ile bu girişimcilik ve yenilikçilik ruhunu bir ekosistem haline getirdik, bu ekosistemin gelişmesi ve büyümesi için de var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda gerek akademisyenlerimize gerekse lisans ve lisansüstü öğrencilerimize her türlü araştırma-geliştirme, proje ve yayın, girişimcilik ve ulusal/uluslararası iş birliği konularında gerekli desteği sunmaya devam ediyoruz."

Prof. Dr. Kök, ODTÜ'nün araştırma kapasitesini artırmak için çıtayı daha da yükselttiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, uluslararası sıralamalarda daha üst sıralarda yer almak ve bunu başaracağız. ODTÜ olarak hedefimiz, sıralama sistemlerinde önümüzdeki 2 yıl içinde öncelikle ilk 500'de, sonraki dönemde ise ilk 300'de yer almak. Nihai hedefimiz ise ODTÜ'nün dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamalarda ilk 100 içinde sürekli olarak yer almasını sağlamak. Bunun için dünyadaki bu alandaki başarılı üniversiteleri araştırarak çok kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik ve hangi alanlarda hangi başarı seviyelerine ulaşmamız gerektiğini belirledik. Araştırma, geliştirme, girişimcilik alanlarında çıtayı çok daha yukarı taşıdık.

Yönetim olarak öğretim üyelerimizin akademik performansları artırmak üzere ODTÜ'de araştırmaya ve eğitime verilen desteği en üst noktaya taşıyacak projelerimizi hazırladık ve Ocak 2021 itibarıyla uygulamaya koyacağız. Bu bağlamda atama yükselme kriterlerinden, yayın ve atıf destek teşviklerine uzanan geniş bir yelpazede yeni süreçlerimizi planladık."