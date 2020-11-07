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İki Belediye Başkanı'nın daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kahramanmaraş'ta, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
 07 Kasım 2020 17:42
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İki Belediye Başkanı'nın daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kahramanmaraş'ta, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Okumuş, yaptığı yazılı açıklamada, görülen belirtiler üzerine yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Evde sürdürülen tedavisinin doktorların tavsiyesi üzerine hastanede devam ettiğini ifade eden Okumuş, şunları kaydetti:

"Çok şükür sağlık durumum iyiye gidiyor. Ancak tedavimin bundan sonraki kısmının hastanede devam etmesi uygun görülmüştür. Rabb'imden tüm hastalarımız için şifa diliyorum. Salgınla mücadelede gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza ve diğer kamu görevlilerimize şükranlarımı sunuyor, kolaylıklar diliyorum."

Kandıra Belediye Başkanı Turan, koronavirüse yakalandığını açıkladı

Kocaeli Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Covid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavisinin evde devam ettiğini açıkladı.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Turan, tedavisinin evde devam ettiğini bildirdiği açıklamasında,

"Değerli hemşerilerim, son yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Ancak sağlık durumumun gayet iyi ve tedavime evde devam edeceğim. Çok şükür aile fertlerimizde başka pozitif vaka yok. En kısa süre içerisinde iyileşerek, yeniden görevimizin başına geçmeyi, sizlerle yeniden buluşmayı diliyorum. Sevgi, saygı ve en derin muhabbetlerimi sunuyorum" dedi.
Anadolu Ajansı
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