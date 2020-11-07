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Bursa'da erkek cesedi bulundu
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
|07 Kasım 2020 12:16
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Demetevler Mahallesi, Deliçay Deresi'nde hareketsiz bir kişi görenler, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin dereden çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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