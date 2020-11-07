Sahte pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
|07 Kasım 2020 13:12
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Fatih'te Özbekistan uyruklu Bexzodbek Abduraxmonov'u (25) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan Özbekistan uyruklu şüpheli, sahte pasaportla yurt dışına çıkmak üzereyken yakalanarak tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 13 Ağustos'ta 00.50 sıralarında Katip Kasım Mahallesi Natır Kızı Sokak'ta Özbekistan uyruklu Abduraxmonov, karnından bıçakla yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Abduraxmonov, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.
Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Kayıtlarda, 8 kişilik bir grubun bir arada olduğu, aralarında konuşma yapan şüphelilerden Javokhırbek J.'nin Abduraxmonov'u bıçakla yaraladığı görülüyor.
Firari şüpheli Özbekistan uyruklu Javokhırbek J., 29 Ekim'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sahte pasaportla çıkış yapmak isterken yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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