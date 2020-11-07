Karantinada olması gerekiyordu, alışveriş yaparken yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olması gereken kişi, alışveriş yaparken yakalandı.
|07 Kasım 2020 13:17
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olması gereken kişi, alışveriş yaparken yakalandı.
Süleymanpaşa Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü.
Ekipler, Aydoğdu Mahallesi'nde bir işletmede alışveriş yapan R.Ö'nün Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.
R.Ö, ambulansla götürüldüğü Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
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