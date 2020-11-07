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Diyarbakır anneleri çocuklarına kavuşmak istiyor

Anne Esmer Koç: - "Kızım beni görüyor ve duyuyorsan gel. O zalimlerin elinden kaç. Orası senin yerin değil. Seni ölüme götürmüşler"- Baba Şevket Bingöl: - "Bütün çocukların dağdan gelmesini istiyoruz. Oğlum, nerede asker ve polisi görürsen teslim ol"
 07 Kasım 2020 14:22
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Diyarbakır anneleri çocuklarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 432'nci gününde sürüyor.

Annelerden Esmer Koç, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 7 yıl önce 15 yaşındaki kızı Zübeyde'nin HDP'liler tarafından kandırılarak, dağa kaçırıldığını söyledi.

Kızını aramadığı ve sormadığı yer kalmadığını anlatan Koç, evladından haber alamadığını belirtti.

Koç, "Öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Kızım beni görüyor ve duyuyorsan gel. O zalimlerin elinden kaç. Orası senin yerin değil. Seni ölüme götürmüşler. Seni oraya götürenler evlerinde keyif çatıyor. Her tarafta askerimiz ve devletimiz var. Kaç senedir yolunu gözlüyorum ve seni bekliyorum. Gel teslim ol." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl ise çocuğunu HDP ve PKK'dan istediğini dile getirdi.

HDP'nin çocuklarını dağa götürdüğünü aktaran Bingöl, "PKK ne ise HDP de aynıdır. HDP bir kukladır. Bütün çocukların dağdan gelmesini istiyoruz. Oğlum beni görüyor veya duyuyorsan kaç gel. Nerede asker ve polisi görürsen teslim ol." dedi.
Anadolu Ajansı
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