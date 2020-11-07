Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor
|07 Kasım 2020 14:24
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Hastane Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Bilinci yerinde ve genel seyri iyiye gitmekle beraber, enfeksiyon bulguları nedeniyle yoğun tıbbi destek uygulamaları devam etmektedir." ifadesine yer verildi.
- 62 gündür yoğun bakımda
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.
Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.
Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.
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