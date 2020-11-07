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Koyunlarını ararken kayalıktan düşüp yaralanan kişi 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Hakkari'de sürüden ayrılan koyunlarını aramak için çıktığı kayalık bölgeden düşüp yaralanan kişi, ekiplerin 4 saatlik zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
 07 Kasım 2020 14:37
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Koyunlarını ararken kayalıktan düşüp yaralanan kişi 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Hakkari'de sürüden ayrılan koyunlarını aramak için çıktığı kayalık bölgeden düşüp yaralanan kişi, ekiplerin 4 saatlik zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkdağ köyünde sürüden ayrılan koyunlarını aramak için arkadaşlarıyla Çiçek Vadisi'ndeki kayalık bölgeye giden Mehmet Selim Tertemiz, dengesini kaybederek düştü.

Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Tertemiz'in yanındakilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Bölgenin sarp ve sağanak sonucu arazinin kaygan olması nedeniyle güçlükle bölgeye giden ekipler, Tertemiz'in bulunduğu noktaya ulaştı.

Hakkari Üniversitesi Arama Kurtarma Timi Başkanı Hacı Tansu ve köylülerin de destek verdiği çalışmalarda sedye ile alınan Tertemiz, 4 saatlik zorlu mücadelenin ardından ambulansa ulaştırılarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köy muhtarı Necmi Adıyaman, gazetecilere, berivanların koyun sağarken koyunlardan bazılarının kayıp olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Tertemiz'in sabah erken saatlerde koyunları aramaya gittiğini belirten Adıyaman, "Sağanak nedeniyle zemin ıslak ve kaygandı. Bu arkadaşımız dağdaki kayalıklardan yuvarlanması sonucu ağır yaralandı. Buraya ekipler geldi, sağ olsunlar yardım ettiler. Valiliğimize ve ekiplerimize çok teşekkür ederiz, çok ilgilendiler." diye konuştu.

Tansu da bölgenin sarp ve zor bir bölge olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Vatandaş koyunlarını toplayayım derken dağdan yuvarlanmış. Durumun AFAD'a bildirilmesiyle ekipler harekete geçti. Biz de yardıma geldik. AFAD ekipleri yaralıya ulaştıktan sonra sağlıkçı ve köylülerin de yardımıyla onu ambulansa ulaştırdık."
Anadolu Ajansı
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