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Eski nişanlısı ile annesini öldüren zanlı takip için parayla adam tutmuş

Konya'da silahlı saldırıda anne ile kızını öldürdükten sonra intihar eden Ömer İ'ye yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, serbest bırakıldı
 07 Kasım 2020 14:44
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Eski nişanlısı ile annesini öldüren zanlı takip için parayla adam tutmuş

Konya'da eski nişanlısı ile annesini öldürdükten sonra intihar eden Ömer İ'ye yardım ettikleri suçlamasıyla yakalanan 3 zanlı, serbest bırakıldı.

Yazır Mahallesi Argunşah Sokak'ta kendisinden bir süre önce ayrılan nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ile annesi Gülya Barutçu'yu (48) otomobilde tabancayla öldürdükten sonra intihar eden Ömer İ'ye (28) yardım ettikleri tespit edilen U.S.E. (27), İ.K. (21) ve arkadaşı H.Ö. (21) polis tarafından gözaltına alındı.

- Günlük 100 liraya anne-kızı takip ettirmiş

İntihar eden Ömer İ'nin, olaydan 3 gün önce anne ve kızını takip etmesi için U.S.E'nin tanıştırdığı İ.K'ye günlük 100 lira verip araç kiraladığı, fotoğraflarını gösterdiği anne ile kızını takip ettirdiği ortaya çıktı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, Ömer İ'nin kendilerine, Büşra Gizem Güzelsoy'u çok sevdiğini ancak annesinin aralarına girdiğini söylediğini, Ömer İ'nin zaman zaman anne ve kızını öldürmekten bahsetmesine karşın nişanlı çifti barıştırabilecekleri düşüncesiyle hareket ettiklerini ve olayın bu noktaya gelebileceğini tahmin etmediklerini anlattığı öğrenildi.

İşlemlerinin ardından "cinayete yardım ve yataklık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.S.E. savcılıktaki ifadesinin ardından, İ.K. ve H.Ö. ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Ömer İ. 27 Ekim'de, Yazır Mahallesi Argunşah Sokak'ta kendisinden bir süre önce ayrılan nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ile annesi Gülya Barutçu'nun (48) içinde bulunduğu otomobile tabancayla ateş edip kaçmış, anne ile kızın ölümünden sonra otomobille bir süre kaçan Ömer İ, polis ekiplerince durdurulmuştu.

Bunun üzerine araçtan inen zanlı, silahı başına dayayıp polislere bir süre direnmiş, ekiplerin ikna etme çalışmaları sürerken, Ömer İ. tabancayla yaşamına son vermişti.
Anadolu Ajansı
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