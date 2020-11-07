Şentop'tan Fransız polisinin çocukları gözaltına almasına tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle 10 yaşındaki 3'ü Türk 4 çocuğun gözaltına alınıp 11 saat karakolda sorgulanmalarına ilişkin, "Fransa'nın yapmış olduğu bütün İslam dünyasında olduğu gibi hukuka saygılı, insan haklarına saygılı, bütün devletlerin ve toplumların karşı çıkmasını gerektiren çok vahim bir hukuk tanımazlık, bir eşkıyalıktır. Bunun hesabı mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır." dedi.

Şentop, Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Merkezi'nde Ebüzziya Ailesi'nin matbaacılık serüveninin anlatıldığı "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisini ziyaret etti.

Ziyaret öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Şentop, Ebüzziya Ailesi'nin dört kuşak üzerinden Türkiye'nin matbuat, yayın, gazetecilik, kültür, sanat ve siyaset hayatını bir nevi incelediğini, değerlendirdiğini söyledi.

Sergiyi konuyla ilgili vatandaşların takip etmesi yönünde tavsiyede bulunan Şentop, serginin açıldığı sanat merkezinin de daha önce Zeytinburnu Belediye Başkanlığı binası olduğunu hatırlattı.

Şentop, binanın 1984'ten itibaren Zeytinburnu Belediye Başkanlığına ev sahipliği yaptığını ancak tarihinin çok daha eski olduğunu söyledi.

Yapının 1828'den itibaren askeri hastane olarak kullanıldığını, zaman zaman yıkıldığını, yeniden büyütülerek, genişletilerek yapıldığını ifade eden Şentop, son olarak bu haliyle 1893'te Sultan Abdülhamit Han tarafından 150 yataklı askeri hastane olarak inşa edildiğini anlattı.

Şentop, orijinal, otantik haline uygun şekilde restore edilen yapının belediye başkanlığının yeni yapılan binasına taşınmasıyla Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Merkezi olduğunu aktararak, merkezin İstanbul için hayırlı olmasını diledi.

- "Bu devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır"

Şentop, açıklamasının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin, Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle 10 yaşındaki 3'ü Türk 4 çocuğun sabah erken saatlerde evlerinin polis tarafından basılarak gözaltına alınması ve karakolda sorgulanmasına yönelik sorusu üzerine Şentop, şu değerlendirmede bulundu:

"Fransa'da uzun zamandır İslam dünyasını, İslam coğrafyasında yaşayan herkesi, bütün Müslümanları tedirgin eden, endişeyle takip edilmesine sebep olan gelişmeler, olaylar var. Daha önce malum İslam dininin Peygamberi, Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'a hakaret içeren karikatürlerin fikir özgürlüğü, ifade hürriyeti kapsamında yayınlanmasına dair başta Cumhurbaşkanı Macron'un ve Fransız siyasetçilerin bunları destekleyen açıklamaları oldu. Şimdi iş iyice çığrından çıkmış gibi gözüküyor. Sadece İslam dinine ve onun Peygamberine hakareti ifade hürriyeti kapsamında görmenin ötesinde, bu hakaret edenleri tasvip etmeyi de zorunlu kılacak, insanları bu haraketleri kabul etmeye, desteklemeye zorlayacak birtakım adımlar atıldığını görüyoruz.

Maalesef geçen gün yaşanan 4 küçük çocuk, bunlardan 3'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Türk çocuklar, bir tanesi de Cezayirli bir ailenin çocuğu. 10 yaşında olan çocuklar, sabah çok erken bir saatte, saat 06.00 civarında maskeli, özel terör timleri tarafından uzun namlulu silahlarla yapılan bir baskınla evlerinden alınıyorlar. İlkokul çocukları ve bunlar polis merkezine götürüyorlar. 11 saat polis merkezinde herhangi bir hukuki itham, suçlama hukuken olmaksızın tutuluyorlar. Aileleri de aynı şekilde sorgulanıyor. Bu yapılanlar bir kere, çocuklara yapılan muamele bakımından genel olarak dünyada bütün hukuk sistemlerinin ve Avrupa'da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında bütün hukuk sistemlerinin, kurallarının ihlali anlamına geliyor. Bu devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır."

TBMM Başkanı Şentop, bu sabah Türkiye'nin Paris Büyükelçisi ile detaylarıyla konuyu konuştuğunu ve bilgi aldığını aktararak, "Aileler de bu konuda gereken adımları hukuki olarak atma konusunda kararlılar, bunu görüyoruz. Fakat Fransa'nın yapmış olduğu bütün İslam dünyasında olduğu gibi hukuka saygılı, insan haklarına saygılı, bütün devletlerin ve toplumların karşı çıkmasını gerektiren çok vahim bir hukuk tanımazlık, bir eşkıyalıktır. Bunun hesabı mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır." şeklinde konuştu.

- ABD'deki başkanlık seçimleri

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'deki başkanlık seçimlerine ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler her zaman aslında problemli olmuştur. Bazen adaylardan birinin iddiasız olduğu zamanlarda sükunetle geçen seçimler olmuştur ama geriye dönük baktığımızda 19. yüzyıl başlarına kadar seçimlerde ciddi sıkıntılar yaşandığı, tartışmalar yaşandığı görülmektedir. Ama, sanıyorum bu tarih boyunca en tartışmalı seçim olacak Amerika Birleşik Devletleri tarihinin başkanlık seçimi olarak. Tabii henüz daha sonuçlar tam belli olmadı. İşin karakolda mahkemede devam edecek kısımları var zannediyorum seçimin. Bir kısmı zaten taşındı bazı eyaletlerdeki seçimler. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye ilişkileriyle ilgili olarak başkanların muhakkak tabii önemli etkileri var ama sonuç itibarıyla Türkiye Amerika ilişkileri çok başkan görmüştür, çok kongre görmüştür, çok senatörler, temsilciler meclisi üyeleri değişmiştir ama bu ilişkiler bir şekilde zaman zaman şüphesiz bazı sıkıntılar yaşanmıştır ama devam etmiştir. Bu bakımdan kimin başkan olacağının Türkiye Amerika ilişkilerini belirleyici nitelikte etkileyeceğini düşünmüyorum."

Şentop, konuşmasının ardından sergi salonunu gezerek, eserlerle ilgili bilgi aldı. Şentop'a Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Küratör Ömer Faruk Şerifoğlu eşlik etti.

Şerifoğlu, Şentop'a sergideki eserler, kitaplar, belgeler ve fotoğraflarla ilgili bilgi verdi.