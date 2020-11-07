Malatya Belediye eski Başkanı korona virüsten hayatını kaybetti
Anavatan Partisi'nin 1984-1989 yıllarında Malatya Belediye Başkanı olarak görev yapan avukat Seyhan Semercioğlu, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
|07 Kasım 2020 14:58
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Anavatan Partisi'nden (ANAP) seçildiği Malatya Belediye Başkanlığı görevinde 1984-1989 yılları arasında bulunan 74 yaşındaki Seyhan Semercioğlu (74), yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine bir süre önce Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
Bir dönem yaptığı belediye başkanlığı sonrasında avukatlık görevine devam eden Semercioğlu'nun Covid-19'dan vefat ettiği kaydedildi.
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