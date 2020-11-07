Tablo açıklandı... Hasta sayısı 2 bin 500 sınırına yaklaştı
|07 Kasım 2020 19:03
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı 7 Kasım 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 730 oldu, son 24 saatte 1928 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 336 bin 221'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın.' ifadelerini kullandı.
COVID-19 Durum Günlük Raporu
01.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
02.11.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
03.11.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
04.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
07 Kasım 2020 22:44
|Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 50 milyonu geçti
07 Kasım 2020 22:21
|TRT'nin dizi setinde 39 kişi koronavirüse yakalandı
07 Kasım 2020 21:52
|Çocuklarda Kovid-19'a karşı antikor yanıtı yetişkinlerden farklı
07 Kasım 2020 18:57
|İki Belediye Başkanı'nın daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
07 Kasım 2020 17:42
|AK Partili iki vekilin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
07 Kasım 2020 17:12
|Koronavirüse yakalanan Profesör hayatını kaybetti
07 Kasım 2020 16:08
|Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'Aspirin' uyarısı
07 Kasım 2020 15:37
|Türk bilim insanı Uğur Şahin, aşı için tarih verdi
07 Kasım 2020 15:35
|Bilim Kurulu üyesinden ateş ölçer uyarısı
07 Kasım 2020 15:20