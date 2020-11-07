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Ünlü oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotlarında da rol alan oyuncu Timuçin Esen de koronavirüse yakalandı.
 07 Kasım 2020 15:22
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Hekimoğlu dizisinde Ateş Hekimoğlu karakterini canlandıran, aynı zamanda salgın başladığından bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotu videolarında rol alan Timuçin Esen de corona virüse yakalandı. Esen, hazırlanan kamu spotlarında korona virüsten nasıl korunulacağını anlatıyordu.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aile fertlerinin virüse yakalanmasın ardından Esen, test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun hemen tedavisi başladı. Evinde dinlenen oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Hekimoğlu dizisinin çekimlerine bir hafta ara verildiği belirtildi.
Memurlar.Net
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