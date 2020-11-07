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Erdoğan: Teşkilatımızın üçte ikisini yeni isimlerle güçlendirdik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: Son 2 yılda teşkilatlarımızın yaklaşık 3'te 2'sini yeni isimlerle güçlendirirken, ahdevefayı da elden bırakmadık.
 07 Kasım 2020 15:24
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

En son 12 Şubat'ta sizlerle birlikteydik.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmada olduğu gibi, 2053 vizyonunda da Kahramanmaraş'ı en önde görmek istiyorum.

Ülke ve millet olarak en az 100 yıl önceki kadar kritik bir dönemeçten geçiyoruz.

1 asır önceki gibi bizi adeta yok etmek, boğmak istedikleri Anadolu topraklarından yeni bir şahlanışla bölge ve dünyamıza barış, huzur, adalet getirecek bir mücadelenin içindeyiz.

Milletimiz bu tarihi sürecin sorumluluğunu son 18 yıldır olduğu gibi yine AK Parti'ye vermiştir.

Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun en büyük ispatıdır.

Gençlik kolları üye sayımızın 1 milyon 240 bine yaklaşması bu mücadeleye gençlerimizin de sahip çıktığının ispatıdır.

Hedefimiz 2023'e kadar her yıl 1 milyon yeni üye ile kervanı menziline ulaştırmaktır.

"TEŞKİLATLARIMIZIN 3'TE 2'SİNİ YENİ İSİMLERLE GÜÇLENDİRDİK"

Büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinin lokomotifliğini, AK Parti'nin Genel Başkanı'ndan mahalle temsilcisine kadar tüm kadroları yapıyor.

Sıfatı, ismi, cismi ne olursa olsun kimsenin kendi şahsi hesaplarını, hedeflerini, heveslerini bu ulvi davanın önüne koymasına tahammülümüz olamaz.

Değişim gerçeğinden kopmadan ama 19 yıldır partimize hizmet etmiş, davamıza bağlılığını koruyan herkesi de kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz.

Son 2 yılda teşkilatlarımızın yaklaşık 3'te 2'sini yeni isimlerle güçlendirirken, ahdevefayı da elden bırakmadık.

Kaderin üstündeki kadere olan imanımızla, sağımıza solumuza bakmadan davamıza sahip çıkıyoruz. Davamızı zafere ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Kuruyan dallar budandıkça çok gür bir şekilde hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz.

"KİM MİLLETLE BAĞINI KESERSE PARTİSİYLE DE İRTİBATINI KOPARTIYOR DEMEKTİR"

Davamızı kör dünyanın göbeğine, kuşların göz bebeğine, yola, ağaca, yağan kara, yağmur yüklü bulutlara, bebeklerin avucuna, kara taşa, kor ateşe yazacağımız güne kadar bize durmak duraksamak haramdır.

Milletin partisinin yöneticileri milletin içinde olma mecburiyetindedir.

Her kim milletle bağını keserse partisiyle de irtibatını kopartıyor demektir.

Kahramanmaraş'a son 18 yılda eski parayla 35.5 katrilyon tutarında yatırım yaptık.

Bölünmüş yol uzunluğunu 339 kilometreye çıkardık.

Bölgeleri birbirine bağlayan yolun güzergahı ekonomimiz için büyük öneme sahip.

Elbistan-Malatya hududu yolunu da yaparak Doğu-Batı aksını tamamlamış olacağız.

Kahramanmaraş Havalimanı'na yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ettik.

Son 18 yılda 3 organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 13 araştırma-geliştirme merkezi, 1 tasarım merkezi kurduk.

Kahramanmaraş'ın içme su sorununu çözdük.

"TÜRKİYE BÜYÜDÜKÇE VE GÜÇLENDİKÇE MARUZ KALDIĞI SALDIRILAR ARTIYOR"

Rahmetli Menderes ve Özal'ın kalkınma atılımları siyasi iktidarsızlıklar, darbeler ve vesayet eliyle hep kadük bırakılmıştır.

Bu ağır baskı ve geri kalmışlık döneminin faturası hep milletimize çıkarılmıştır.

Ülkemizle benzer şartlarda yola çıkan pek çok devlet hızla özgürleşir ve zenginleşirken biz enerjimizi ve vaktimizi iç mücadelelerle heba ettik.

AK Parti olarak işte biz böyle bir Türkiye devraldık. Elbette bugünlere gelmemiz kolay olmadı.

Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe maruz kaldığı saldırılar artıyor.

Önümüze çıkardığı engelleri tuzakları hatırlayın.

Provokasyonları, ortaya atılan iftiraları, o Taksim Gezi hareketlerini hatırlayın.

Çukurcularını, çukur harekatlarını hatırlayın.

Terörle verdiğimiz mücadeleleri hatırlayın.

Camilerimizi nasıl yaktıklarını hatırlayın.

Tüm bunlar olurken hamdolsun dik durduk ve terörle teröristlerle bambaşka bir mücadele verdik.

Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te bu mücadeleyi verdik.

Askerimizle, jandarmamızla, polisimizle el ele bu mücadeleyi verdik. Sonunda hamdolsun kazandık.

Türk milletini, tarihi ve değerleriyle aşağılamaya ve öyle göstermeye çalışanlara asla izin vermedik.

Medeniyetimizi ve coğrafyamızı sömürüyle, kanla, gözyaşıyla boğmaya çalışanların yüzlerine gerçekleri haykırmaktan herhal ve şart altından, dostlarımızın yanında yer almaktan çekinmedik.

Suriye'de, Libya'da biz var olduk. Şimdi de Azerbaycan'da biz var olduk ve biz varız.
Memurlar.Net
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