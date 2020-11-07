Valinin makam aracı ile tek tur isteği karşılıksız kalmadı
|07 Kasım 2020 15:28
|+Aa- Yazdır
Sivas'ta 8. sınıf öğrencisi, sınıflarını ziyaret eden valiye makam otomobiline binmek istediğini söyledi, vali bu talebi geri çevirmedi.
Okul ziyaretlerini aralıksız sürdüren Sivas Valisi Salih Ayhan, Celal Bayar Ortaokulunda hafta sonları verilen Destekleme ve Yetiştirme Kursu'nu ziyaret etti. Ayhan ziyareti sırasında öğrencilerle sohbet etti. 8. Sınıf öğrencisi Ömer Coşkun, Ayhan'a makam otomobiline binip binemeyeceğini sordu. Coşkun'un öz güvenini takdir eden Ayhan, bu talebi geri çevirmedi. Coşkun'la birlikte makam otomobiline binerek bir tur atıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. Coşkun'un talebinden etkilenen Ayhan, öğrencilerin tanımak istedikleri mesleklerle ilgili çalışma alanlarında bir gün geçirebilecekleri bir proje hazırlanabileceğini belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Organ bağışında A'dan Z'ye soru ve cevaplar
07 Kasım 2020 23:52
|Prof. Dr. Fazlıoğlu: Her beş çocuktan birinde disleksi görüyoruz
07 Kasım 2020 23:51
|Prof. Dr. Hasan Tosun'dan 15 baraj için 'deprem' uyarısı
07 Kasım 2020 21:49
|Trafikte yaya önceliği düzenlemesiyle ölüm sayıları azaldı
07 Kasım 2020 21:03
|Aradığı huzuru kurduğu kaz çiftliği ve bağ evinde buldu
07 Kasım 2020 20:58
|Kadın muhtar mahalle sakinlerinin sorunlarına çözüm arıyor
07 Kasım 2020 20:56
|İzmir'de depremzedeler eşyalarını aradı
07 Kasım 2020 20:40
|Sokağa saçılan paraları vatandaşlar topladı; polise teslim etti
07 Kasım 2020 20:38
|Sabiha Gökçen'de Formula 1 hareketliliği devam ediyor
07 Kasım 2020 20:09
|Ayasofya'nın kedisi Gli yaşamını yitirdi
07 Kasım 2020 19:59