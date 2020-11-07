Türk Kızılay, depremzedelere hijyen seti dağıtıyor

Türk Kızılay, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ya da hasar gören afetzedelere, hijyen seti dağıtımına başladı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Buca'daki İzmir Bölge Afet Yönetim Müdürlüğünde, hijyen setlerinin kentin 140 noktasında dağıtımında görev alacak gönüllülerle bir araya geldi.

Kınık, burada yaptığı konuşmada, afetten etkilenenlerin başlarını güvenle sokacağı bir eve kavuşana kadar yanlarında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Hijyen paketlerinin dağıtımında görev alan 750 gönüllüye de teşekkür eden Kınık, "Kovid pandemisi, aramızda tehdit olarak dolaşmaya devam ediyor. Olağanüstü durumlarda ve afetin oluşturduğu atmosferlerde zaman zaman pandemi ile ilgili tedbirler unutulabiliyor. Bugün hep beraber İzmir'deki vatandaşlarımıza pandeminin devam ettiğini, riskin devam ettiğini, acımıza acı katılmaması için sırtımızdaki yüklerin artmaması için Sağlık Bakanlığımızın tavsiye etmiş olduğu tedbirlere harfiyen uyulması gerektiğini anlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kınık, gönüllülerden de Kovid-19'a karşı tedbirli olmalarını istedi.

Kınık, daha sonra hijyen setlerinin, İzmir Şirinyer Hipodrumu'ndaki çadır kentte afetzedelere dağıtımına katıldı.