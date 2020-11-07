Koronavirüse yakalanan Profesör hayatını kaybetti
|07 Kasım 2020 16:08
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Türkiye alerjik polen takviminin oluşmasında emeği bulunan, şifalı bitkiler üzerine yaptığı bilimsel çalışmalarla adını Türkiye'ye duyuran Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hulusi Malyer korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Profesör Malyer, sevenleri, mesai arkadaşları ve yakınlarının da katıldığı sosyal mesafeli cenaze namazı sonrası dualarla toprağa verildi.
10 gün önce korona virüs sebebiyle Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırılan Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr Hulusi Malyer bugün hayatını kaybetti. 66 yaşındaki 2 çocuk babası Profesör Malyer'in cenaze namazı Hamitler Mezarlığı Celal Karakaş Camisi'ne getirildi. Burada yakınları, sevenleri ve mesai arkadaşlarından helallik alındı.
Kılınan cenaze namazının ardından Profesör Hulusi Malyer, Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Türkiye'nin allerjik polen takviminin oluşmasında emeği olan, lavanta, karabaş otu, defne yaprağı gibi bitkiler hakkında önemli çalışmalara imza atan Profesör Malyer, Bursa ve Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği üzerine araştırmalarıyla tanınıyordu.
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