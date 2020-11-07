Erdoğan açıkladı: Adı 'Edebiyat Yolu' olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun Karayolu Tünellerinin açılışında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesafenin tünelle 80 dakikadan 41 dakikaya düştüğünü belirtirken, "Bu yolun ismini Edebiyat Yolu olarak belirledik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından notlar;

* Bugün Kahramanmaraş'ta Tüm Türkiye'nin gurur abidesi olacak bir eserin açılışının heyecanını yaşıyoruz. Bu proje stratejik bir yatırımdır. 61,1 km uzunluğundaki bu yolda 11 çift tüp tüneli, 6 adet köprülü kavşak bulunuyor. Bu yolun ismini Edebiyat Yolu olarak belirledik.

* Kahramanmaraş Göksun arasındaki 80 km'lik mesafe 80 dk'da geçiliyordu. Şimdi bu yolun mesafesini 16 km kısalttık, seyahat süresini 41 dakikaya indirdik. Zamandan 75 milyon TL, akaryakıttan 55 milyon TL tasarruf ediyoruz. Edebiyat Yolu Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep Devlet Yolu ile birleşiyor. 4 milyar 671 milyon liralık bu eser Kahramanmaraş'ı çok daha farklı bir noktaya taşıyacak.

* Engellere aldırmadık, önümüzü kesmeye çalışanlara boyun eğmedik. Yaptığımız okullarla, üniversitelerle, yollarla, konutlarla, barajlarla şehirlerimizin çevresini değiştirdik. Üretimi büyüterek ülkemizin gücüne güç katarak çağ atlattık.

* 2002 ile bugün mukayese edildiğinde 18 yıl öncesine göre Türkiye daha dengeli bir yapıya kavuşmuş, illerimiz arasındaki altyapı fark azalmıştır. Ankara'da ne varsa Hakkari'de o vardır. İstanbul'da İzmir'deki kardeşlerimiz hangi imkanlara sahipse Adıyaman'daki vatandaşlarımız aynı imkanlara sahiptir.

* Yatırımlarımızda sadece adaletsizlikleri gidermedik. Her ferdin devletine güvenmesini sağladık.

PROJE HAKKINDA:

Daha önce kullanılan güzergahta 80 dakika süren yolculuk, 64,1 kilometrelik yeni bölünmüş yol sayesinde 39 dakikada tamamlanabilecek.

Kısalan yol ve azalan süre sayesinde yılda zamandan 75,2 milyon lira, akaryakıttan ise 55,1 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 130,3 milyon lira tasarruf sağlanacak.

4,6 milyar liraya mal olan yol üzerinde, gidiş-geliş ayrı olmak üzere toplam 16 bin 316 metre uzunluğunda 11 çift tüp tünel bulunuyor.

Bunun yanında 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ve 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak yer alıyor.

Yol, Kayseri-Kahramanmaraş-Gaziantep Devlet yoluyla bütünleşerek, hem doğu-batı hem de kuzey-güney aksının parçası olacak ve transit trafik ile turizm sirkülasyonunun sağlanması sayesinde bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı verecek.

Yolun hizmete açılmasıyla, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki turizm merkezlerine kolay ve hızlı ulaşımın sağlanması da hedefleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan Kahramanmaraş-Göksun kara yolu ile Orta Karadeniz sahili ve İç Anadolu Bölgesi'nin Akdeniz limanlarına bağlanacağını belirtti.

Karaismailoğlu, Yuvalı Mevkisi'nde düzenlenen Kahramanmaraş-Göksun Kara Yolu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, 18 yıldır memleketin her köşesinde vatandaşın layık olduğu çağdaş ulaşım ve haberleşme imkanlarını oluşturmak üzere büyük bir gayretle çalıştıklarını ifade etti.

Bu süreçte tamamladıkları projelerin Türkiye'nin büyük hedeflerine hizmet ettiğini, demir yolu, kara yolu, iletişim altyapısı dahil pek çok projenin şantiyelerinde de çalışmaların özveri ve titizlikle sürdüğünü anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Dağları tünellerle geçip akarsularımızı köprülerle aşıyoruz. Demir yolları reformumuz kapsamında ise Türkiye'yi demir ağlarla örüyoruz. Mavi Vatanımız denizlerimizde, limanlarımızla, tersanelerimizle, yerli üretim gemilerimizle, hakimiyetimizi güçlendiriyoruz. Uzayda, sayısı gün geçtikçe artan uydularımızla varlığımızı daha fazla gösterirken haberleşme sistemlerimizi çağın bütün gereklerine uygun hale getiriyoruz. Yerli ve milli akıllı ulaşım sistemlerimiz sayesinde yük ve yolcu taşımacılığında dijitalleşmenin nimetlerinden artık daha fazla yararlanıyoruz. Projelerimizle, dünya ticaretinden giderek daha fazla pay alarak Yeni İpek Yolu'nun kalbi olacak bir Türkiye'nin altyapısını oluşturuyoruz. İnşallah ülkemizin her köşesinde ekonomik büyümeyi hızlandıracak eksiksiz bir ulaşım ve haberleşme sistemini en kısa zamanda tamamlayacağız."

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine gösterdiği bir başka hedef olan yerli ve milli teknolojilerin kullanılması konusunda da oldukça mesafe kat ettiklerine dikkati çekti. Karaismailoğlu, "Özellikle demir yolu ve tren üretiminde, gemi inşasında, akıllı ulaşım sistemlerinde, genç beyinlerimizin geliştirdiği sistem ve cihazları giderek daha fazla kullanıyoruz. Bizler için iftihar vesilesi olan bu gelişmeler, Türkiye'nin gençlerinin geleceğe dair umutlarını beslemekte, onlara inanç ve özgüven aşılamaktadır." diye konuştu.

- Yol uzunluğu 16 kilometre kısaldı

Geleceğin Türkiyesi'nin hep birlikte kurulacağına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Her gün memleketin bir başka köşesinde nice temeller atıyor, nice açılışlar yapıyoruz. Bugün de milli mücadele tarihinde şanlı bir iz bırakan Kahramanmaraş'a ve gönlü güzel insanlarının hayatına refah katacak bir projeyi sizinle birlikte hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapımı tamamlanan Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri Yolu ile yol uzunluğunu 80 kilometreden 64 kilometreye düşürdük. Bugünden itibaren vatandaşlarımız daha evvel 80 dakikada kat ettikleri yolu yarısı kadar bir zamanda yaklaşık 41 dakikada kat edecekler. Projemizle, okuluna, işine, tarlasına giden, ürününü pazara götüren insanımızın hayatına büyük bir kolaylık getirip, zamandan tasarruf etmesini sağlayacağız."

Karaismailoğlu, proje kapsamında 11 çift tüp tünel, 2 viyadük, 3 köprü ve 6 köprülü kavşak yapıldığını belirterek, "64 kilometrelik projemiz sayesinde akaryakıttan 55,1 milyon lira, zamandan 75,2 milyon lira olmak üzere toplamda yıllık 130,3 milyon lira tasarruf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Lojistikte de iddialıyız"

Türkiye'nin, bütünsel kalkınma hedefi doğrultusunda lojistik alanda her geçen gün iddiasını artıran bir ülke olduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Kuzey-güney ve doğu-batı hattında bir lojistik koridor haline gelmekteyiz. Hedefimiz bu akışı kesintisiz hale getiren ulaşım çözümlerimizle bölgemizin lojistik süper gücü olmak. Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolumuzu da yakın zamanda modernize ederek teşriflerinizle hizmete açtığımız Sivas-Samsun demir yolumuz gibi kuzey-güney eksenli lojistik trafik açısından çok önemli. Bu güzergah, Orta Karadeniz sahili ve İç Anadolu Bölgesi'ni Kahramanmaraş üzerinden Akdeniz limanlarına bağlayacak. Aynı zamanda, Anadolu'dan Suriye sınır kapılarına ve Orta Doğu ülkelerine bağlanan daha kolay ve güvenli bir ulaşım imkanı verecek. Yolumuz, Kayseri-Kahramanmaraş-Gaziantep devlet yolu ile bütünleşerek doğu-batı ve kuzey-güney aksında önemli bir tamamlayıcı rol üstlenecek. Bölgenin turizmine ve sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayacak."