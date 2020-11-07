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Kamyonetin kasa kapağı, sokakta yürüyen kişiye çarptı

İstanbul Küçükçekmece'de bacağı kırıldığı için 3 aydır eve yatan bir kişi sokağa çıktığı ilk gün talihsiz bir kaza yaşadı. Sokakta ilerleyen kamyonetin açık olan kasa kapağı yol kenarında yürüyen kişiye çarparak yaralanmasına neden oldu. Daha önce Ankara'da yaşanan benzer bir kazada kamyonetin kasa kapağının açılarak başına çarpması sonucu Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) öğrencisi İrem Kütük hayatını kaybetmişti.
 07 Kasım 2020 16:29
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Olay, Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi.Bacağı kırıldığı için platin takılan Ferdi Bahar, 3 ay boyunca evinden çıkamıyordu. Kendisini iyi hisseden Ferdi Bahar, evinden çıkarak kıraathanede bulunan arkadaşlarının yanına doğru yürümeye başladı. Bu sırada sokakta unlu mamuller dağıtım kamyoneti ilerliyordu. Kapalı kasa kamyonetin açık unutulan arka kapağı yol kenarındaki Ferdi Bahar'a çarptı.

İLK MÜDAHALEYİ ÇEVREDEKİLER YAPTI

Çarpmanın etkisiyle Ferdi Bahar olduğu yere yığıldı. Sokaktakilerin bağrışmaları üzerine de kamyonet sürücüsü durduruldu. Başından yaralanan ve dişleri kırılan Ferdi Bahar için olay yerine ambulans çağrıldı. Ambulans gelene kadar arkadaşları Ferdi Bahar'a ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kamyonet sürücüsünü gözaltına alarak karakola götürdü. Ambulansa alınan Ferdi Bahar hastaneye kaldırıldı. Bahar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anında sokakta bulunan Ferdi Bahar'ın arkadaşı Adnan Avcı, "Kapağı açık geliyor. Normalde insanlar buna kapak açık diye bağırıyorlardı. O açık kapak hızla gelerek arkadaşımızın kafa bölgesine çarpıp yere indirdi. Kafasında kanaması var durumu iyi. Bugün havanın güzelliği ile biraz nefes alayım diye çıktı. Bu şekilde bir kaza başına gelmiş oldu" dedi. Öte yandan kaza anı sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Daha önce Ankara'da yaşanan benzer bir kazada kamyonetin kasa kapağının açılarak başına çarpması sonucu Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) öğrencisi İrem Kütük hayatını kaybetmişti.
DHA
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