Bakan Selçuk'tan görme engellilere müjde
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy BİLSEM öğrencilerinin, görme engellilerin renklerle bağ kuracağı renk kodlarını oluşturmayı başardığını bildirdi.
|07 Kasım 2020 16:30
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy BİLSEM öğrencilerinin, görme engellilerin renklerle bağ kuracağı renk kodlarını oluşturmayı başardığını bildirdi.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"İki güzel haber: Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy BİLSEM öğrencilerimiz, görme engellilerin renklerle bağ kuracağı ve Braille alfabesine uzantı olabilecek renk kodları oluşturmayı başardı. Biz bunu, görme engelli öğrencilerimizin müfredatında kullanacağız ve dünyaya sunacağız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|8 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
08 Kasım 2020 00:01
|'Yoğun bakımda yer olmadığı için öldü' iddiasına yalanlama
07 Kasım 2020 23:43
|Kılıçdaroğlu, Biden ve Harris'i tebrik etti
07 Kasım 2020 23:08
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
07 Kasım 2020 22:35
|Erdoğan: Ayın 15'inde Bahçeli ile Kıbrıs'a gideceğiz
07 Kasım 2020 22:24
|Kurtulmuş: Her türlü imkanla Türkiye'yi durdurmak istiyorlar
07 Kasım 2020 22:05
|Bülent Arınç: Hepimiz görüyoruz bu ekonomik sıkıntıyı
07 Kasım 2020 20:20
|Tablo açıklandı... Hasta sayısı 2 bin 500 sınırına yaklaştı
07 Kasım 2020 19:03
|Bakan Koca: Covid-19 yayılıyor, lütfen kendinizi koruyun
07 Kasım 2020 17:52
|İBB Başkanı İmamoğlu, İzmir'de depremzedeleri ziyaret etti
07 Kasım 2020 17:46