Koronavirüslülerin listesini yayınlayan öğretmene soruşturma
|07 Kasım 2020 17:30
|+Aa- Yazdır
Bartın'da, sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan ve temaslı oldukları için karantinaya alınanların isim listesini paylaşan öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Ulus ilçesinde filyasyon ekibinde görevli öğretmen H.A, koronavirüs testleri pozitif çıkan ve temaslı oldukları için karantinaya alınanların isim listesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımının yorum kısmına da "Evde izolasyonda olması gerekenlerin listesidir. Lütfen dikkatli olalım" ifadelerine yer veren H.A, tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.
Paylaşımın ilçe kaymakamlığı tarafından tespit edilmesinin ardından öğretmen hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, gazetecilere, haberdar olur olmaz müdahale ettiklerini belirterek, "Olayı öğrenir öğrenmez paylaşımı kaldırttık ve ilgili kişi hakkında adli ve idari soruşturmayı başlattık." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Emniyet'te 'sahte raporlar' iddiası: 3 polis açığa alındı
27 Ekim 2020 10:20
|Çamlıdere'deki öğretmen ataması iddialarıyla ilgili açıklama
25 Ekim 2020 16:52
|Havelsan'ın hassas belgelerinin sızdırıldığı iddia edildi
14 Ekim 2020 11:29
|Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
08 Ekim 2020 22:44
|Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza
02 Ekim 2020 21:33
|Havaya ateş açan polis hakkında soruşturma başlatıldı
01 Ekim 2020 19:25
|Kadın yolcuyu darp iddiası: Otobüs şoförüne inceleme
01 Ekim 2020 19:24
|Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde mesai düzenlemesine gidildi
01 Ekim 2020 18:17
|Hileli zeytinyağı üreten firmayı bakanlık ifşa etti
01 Ekim 2020 16:25
|Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 denetimi yapıldı
01 Ekim 2020 15:45