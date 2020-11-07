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Koronavirüslülerin listesini yayınlayan öğretmene soruşturma

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sosyal medya hesabından pozitif ve temaslı vakaların listesini yayınlayan filyasyon ekibinde görevli öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.
 07 Kasım 2020 17:30
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Koronavirüslülerin listesini yayınlayan öğretmene soruşturma

Bartın'da, sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan ve temaslı oldukları için karantinaya alınanların isim listesini paylaşan öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Ulus ilçesinde filyasyon ekibinde görevli öğretmen H.A, koronavirüs testleri pozitif çıkan ve temaslı oldukları için karantinaya alınanların isim listesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımının yorum kısmına da "Evde izolasyonda olması gerekenlerin listesidir. Lütfen dikkatli olalım" ifadelerine yer veren H.A, tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.

Paylaşımın ilçe kaymakamlığı tarafından tespit edilmesinin ardından öğretmen hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, gazetecilere, haberdar olur olmaz müdahale ettiklerini belirterek, "Olayı öğrenir öğrenmez paylaşımı kaldırttık ve ilgili kişi hakkında adli ve idari soruşturmayı başlattık." dedi.
Anadolu Ajansı
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