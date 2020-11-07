4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

KÜTAHYA

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Pazarlar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Sofular köyünde, pozitif vaka ile temaslı sayısının arttığı belirtildi.

Salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla ek tedbirler alındığı bildirilen açıklamada, "Sofular köyü giriş çıkışının 15 gün süreyle kapatılmasına, ilçe merkezine ve çevre köylere taşımalı eğitime giden öğrencilerin eğitimine 15 gün süre ve Sofular ilkokulunun eğitim öğretimine ara verilmesine, kahvehanelerin faaliyetlerinin durdurulmasına, köyde faaliyet gösteren tekstil atölyesinin karantina süresince kapatılmasına, toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, alınan kararlara uymayanlar hakkında kanunun ilgili maddesi gereğince adli işlem yapılacağı da kaydedildi.

ISPARTA

Isparta'nın Senirkent ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan alınan bilgilere göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Uluğbey köyünde, Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Karar, bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

BALIKESİR

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aşağımusalar Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Aşağımusalar sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de belirtildi.

BURDUR

Burdur'un Tefenni ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Tefenni Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Karamusa köyünde Kovid-19 vakaları ve temaslı kişilerin sayısında artış tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir karar alınıncaya kadar köyde karantina uygulanmasına karar verdi.

Jandarma ekiplerince köyün giriş ve çıkışları kapatıldı.

Köy sakinlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için Tefenni Vefa Sosyal Destek Grubunun görevde olduğu bildirildi.