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Bakan Koca: Covid-19 yayılıyor, lütfen kendinizi koruyun

Bakan Koca: Covid-19 yayılıyor. Günlük hayattaki hareketliliğinizi azaltmadıkça, mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalmadıkça kendinizi virüsten yeterince koruyamazsınız. Riski azaltın. Hastalığın zorluklarını yaşamamak için lütfen kendinizi koruyun.
 07 Kasım 2020 17:52
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Bakan Koca: Covid-19 yayılıyor, lütfen kendinizi koruyun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Covid-19 yayılıyor. Günlük hayattaki hareketliliğinizi azaltmadıkça, mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalmadıkça kendinizi virüsten yeterince koruyamazsınız.' dedi.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

COVID-19 yayılıyor. Günlük hayattaki hareketliliğinizi azaltmadıkça, mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalmadıkça kendinizi virüsten yeterince koruyamazsınız. Riski azaltın. Hastalığın zorluklarını yaşamamak için lütfen kendinizi koruyun.

DHA
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