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İlk etabı tamamlandı: Hem spor, hem ulaşım için kullanılacak

'Bisiklet Dostu Şehir' sloganı ile başlatılan bisiklet yolu projesinin ilk etabı tamamlandı. Tamamlanan 2.4 kilometrelik etapta, ilk pedalı Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu çevirdi. Kartoğlu, "Başakşehirliler, projenin tamamlanmasının ardından bisiklet yolunu isterlerse spor, isterlerse ulaşım amaçlı kullanabilecek" dedi.
 07 Kasım 2020 18:17
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İlk etabı tamamlandı: Hem spor, hem ulaşım için kullanılacak

Türkiye Belediyeler Birliği'nin ödüle layık gördüğü bisiklet yolu projesinde çalışmalar devam ediyor. Kayaşehir 7. Bölge'de yapımına başlanan çift yönde 22 kilometrelik bisiklet yolunun ilk etabı tamamlandı. 2,4 kilometrelik ilk etapta, ilk pedalı Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu çevirdi. Projeye ilişkin Başkan Kartoğlu, "Projeyle birlikte İstanbul için ve mahalleler arasındaki ulaşıma alternatif sunmuş olacağız. Böylece şehir içi ulaşımı hafifleterek keyifli bir hale getireceğiz" diye konuştu.

24 KİLOMETRELİK YENİ BİSİKLET YOLU MÜJDESİ

Hizmete açılan bisiklet yolu üzerinde tüm güvenlik önlemlerinin alındığı duyuruldu. Gidiş-geliş 240 santimetre genişliğinde olan bisiklet yoluna bisiklet park noktaları, bisiklet tamir istasyonları, yön ve mesafe tabelaları, trafik düzenleyici ve uyarıcı levhalarının yerleştirildiği, bisiklet yolunun araç yollarını daraltılmağı ve 2 şeritli yol genişliğinin korunduğu bildirildi.

Başkan Kartoğlu vatandaşlara bir müjdeli haber daha vererek, "İlk projeye ek olarak çift yönde 24 kilometrelik yeni bir bisiklet yolu projesinin de sonuna geldik. Kısa süre içerisinde bu projenin yapımına da başlayacağız" dedi.

ÖNEMLİ NOKTALARDAN GEÇECEK

Başakşehir Bisiklet Yolu'nun güzergahı; Fatih Terim Stadyumu, Sular Vadisi, Başakşehir Belediyesi ve Metrokent olarak belirlendi. Başakşehirliler, projenin tamamlanmasının ardından bisiklet yolunu isterlerse spor, isterlerse ulaşım amaçlı kullanabilecek. Kayaşehir ile Başakşehir arasında iş, okul ya da gezi amacıyla bisiklet, scooter gibi araçlarla yolun keyfini doyasıya çıkarabilecekler. Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki kesintisiz bisiklet yolu güzergahını ilerleyen zamanda 100 kilometreye çıkarmayı hedefliyor.
DHA
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