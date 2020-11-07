Çorum'da ekmeğe zam
Çorum Belediyesi tarafından üretimi yapılan halk ekmeğin gramaj ve fiyatında artışa gidildi.
|07 Kasım 2020 18:31
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Çorum Belediyesi tarafından üretimi yapılan halk ekmeğin gramaj ve fiyatında artışa gidildi.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Çorum Beltaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, artan maliyetler nedeniyle halk ekmek fiyatında düzenleme yapmak durumunda kaldıklarını ifade etti.
Çöplü, "Yapılan değerlendirme sonucunda 200 gram olan halk ekmeğin gramajını 210 grama, 90 kuruş olan satış fiyatını ise 1 lira 15 kuruşa güncelledik. Halk Ekmek satışında 10 Kasım 2020 salı günü itibariyle güncel fiyat geçerli olacak. Halk ekmek fabrikamız, hijyen ve fiyat belirleme noktasında ekmek piyasasında dengeleyici olma misyonu ile halkımıza sağlıklı ve uygun fiyattan ekmek sunmaya devam edecektir." dedi.
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