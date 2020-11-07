AP: ABD'nin yeni başkanı Joe Biden oldu

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bildirildi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandı.

Nevada, Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken bu sabah Pennsylvania'daki sayımlar tamamlandı.

AP'nin verilerine göre Biden oyların yüzde 49,6'sını alarak eyaletteki 20 delegeyi hanesine yazdırdı.

Böylece, 253 olan delege sayısını 273'e çıkaran Biden, ABD'nin seçilmiş başkanı oldu.

Georgia, Nevada ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde iken Trump'ın bu üç eyaleti kazanması dahi artık başkanlık yarışına etki etmeyecek.

Joe Biden Nevada eyaletini de kazandı

ABD'nin 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre zaferi kesinleşen Demokrat Joe Biden'ın Nevada eyaletinde de kazandığı bildirildi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre, Biden kendisine başkanlığı kazandıran Pennsylvania'nın ardından Nevada eyaletinden de zaferle çıktı.

Nevada'da oyların yüzde 49,9'unu alan Biden, bu eyaletteki 6 delegeyi de hanesine yazdırdı.

Pennsylvania'yı kazandıktan sonra delege sayısını 273'e çıkaran Biden, Nevada eyaletini de almasıyla delege sayısını 279'a çıkarmış oldu.

Biden'ın zaferinin ardından Trump'tan ilk açıklama:

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 3 Kasım salı günü yapılan seçimlerin kazananının Joe Biden olduğunun duyurulması üzerine, seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak, "Amerikan halkı hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım." açıklamasında bulundu.

Trump, resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden'ın 270 delegeye ulaşarak, ülkenin yeni başkanı olmaya hak kazanması üzerine yazılı açıklama yaptı.

"Hepimiz Biden'ın neden yanlış yere kendini kazanan ilan etmek için acele ettiğini ve basındaki müttefiklerinin de ona neden yardım ettiğini biliyoruz, gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyorlar." ifadesini kullanan Trump, seçimin henüz bitmediğini vurguladı.

Trump, özellikle yarışın çok yakın olduğu eyaletlerde oyların yeniden sayılacağını ve kendilerinin bazı eyaletlerde dava açtığını vurgulayarak, "Seçimin sonucuna medya değil, hukuki yollarla kullanılmış oylar karar verecektir." ifadelerine yer verdi.

Pazartesiden itibaren seçim kampanya ekibinin, seçimlerin usullere uygun yapılıp yapılmadığının incelenmesi için hukuki süreçleri başlatacağına işaret eden Trump, yasal yollarla kullanılmış oyların belirlenmesi noktasında Biden kampanyasının kendilerine karşı çıktığını vurguladı.

Trump açıklamasına, "Biden neyi saklıyor? Amerikan halkı hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump: "Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım"

Başkanlık seçiminde birçok eyalette devam eden oy sayımlarında rakibi Demokrat Joe Biden'ın gerisine düşen ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, "Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım." paylaşımında bulundu.

Arizona ve Nevada'nın ardınan Pennsylvania ve Georgia eyaletlerinde de devam eden oy sayımlarında rakibi Biden'ın gerisine düşen Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu paylaşımının altına Twitter, "Bu paylaşım yapıldığında resmi kaynaklar bu seçimin sonucunu açıklamamış olabilirler." şeklinde uyarı etiketi koydu.

Öte yandan, Trump kampanyası bugün Philedelphia'da basın açıklaması yapacak.

Trump, sayımları devam eden Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerinde öndeydi. Ancak dünkü sayımlarla birlikte Biden, Pennsylvania ve Georgia'da öne geçti.

Nevada ve Arizona'da da Biden az bir farkla Trump'ın önünde görünüyor.