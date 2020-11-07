Üniversite, ilandaki belge şartlarını kaldırdı
|07 Kasım 2020 19:48
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Memurlar.net olarak 05 Kasım 2020 tarihli "Kişiye Özel İlanda İstenen Şartlar Bu Kez Çok Fazla Abartıldı" başlıklı yazımızda, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin sözleşmeli statüdeki Diyetisyen alımında "Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak. Metabolik cerrahi uygulamalarında beslenme ve diyetetik alanında herhangi bir modül eğitim sertifikasına sahip olmak. Bağırsak mikrobiyotası ve probiyotik alanında KURS, SEMİNER VEYA KONGRE KATILIM BELGESİNE sahip olmak." şartlarına yer verdiğini, ilgili ilanda sertifikanın beraberinde kurs, seminer veya kongre katılım belgesinin istenmesinin hali hazırda mevcut bir kişinin tanımlanmasından başka bir açıklamasının olmadığını ve bu durumun rekabet ortamı oluşmasını engellendiğini gündeme taşımıştık.
Bunun üzerine, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 07 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de söz konusu ilanda düzeltme yaparak, KURS, SEMİNER VEYA KONGRE KATILIM BELGESİ şartlarını kaldırmıştır.
İŞTE DÜZELTME İLANI
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