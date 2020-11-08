Bir ilimizde, kronik hastalığı olanlar evden çalışacak
Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karara göre, kronik hastalığı olan kamu personeli, idari izinli sayılarak evden çalışacak
|08 Kasım 2020 00:04
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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca 06.11.2020 tarihinde Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplanarak 8 maddelik bir karar almıştır.
Bu kararlardan birisi kronik hastalığı olanlara yöneliktir. Kocaeli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karara göre, kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli, (Sağlık raporu veya e-nabızda kayıtlı kronik rahatsızlık kaydı olanlar) idari izinli sayılarak evden çalışacak.
İŞTE KURULU 6 KASIM 2020 TARİHLİ KARARI
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