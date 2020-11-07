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Fünyenin ucundaki kahramanlar: Bomba imha ekipleri

Başta terörle mücadele olmak üzere bombalı saldırı ve saldırı girişimlerinde riski en aza indirmeye çalışan bomba inceleme ve imha ekipleri, canlarını hiçe sayarak görev yapıyor.
 07 Kasım 2020 20:53
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Fünyenin ucundaki kahramanlar: Bomba imha ekipleri

Terörle mücadelenin vazgeçilmez unsurlarından olan bomba inceleme ve imha ekipleri, ülkenin ve vatandaşın huzurunu sağlamak için canı pahasına görev yapıyor.

Emniyet teşkilatının fünyenin ucundaki kahramanları: Bomba imha ekipleri

Terörle mücadelenin vazgeçilmez unsurlarından olan bomba inceleme ve imha ekipleri, ülkenin ve vatandaşın huzurunu sağlamak için canı pahasına görev yapıyor. "Her şüpheli paket bombadır" ilkesiyle hareket eden ekipler, en küçük pakete yaklaşırken bile titizlikle hareket ediyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )

Emniyet teşkilatında riski en yüksek mesleklerden biri olarak gösterilen birim, gerek terör operasyonlarında gerekse devlet büyüklerinin korunmasında hayati öneme sahip olmasıyla biliniyor.

Konya Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Büro Amirliği ekipleri de kendi kilolarının üstündeki görev üniformalarıyla birbirinden tehlikeli görevlere gidiyor.

"Her şüpheli paket bombadır" ilkesiyle hareket eden ekipler, en küçük pakete yaklaşırken bile titizlikle hareket ediyor.

Emniyet teşkilatına 12 yıldır hizmet veren polis memuru Ahmet Safa Adanalı, başlıca görevlerinin şüpheli paketlere veya bombalara müdahale etmek olduğunu söyledi.

Terörle mücadele kapsamında yurt içi ve dışında çeşitli görevler yürüttüklerini belirten Adanalı, "Zeytin Dalı, Azez ve Afrin ile çukur operasyonlarında görev aldık. Şu anda Tel Abyad'da aktif olarak görev yapmaktayız. Bizim için her şüpheli paket bombadır. Hepsine aynı titizlik ve emniyetle yaklaşıyoruz. Vatandaşımızın tırnağına dahi zarar gelmeden bu görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. " diye konuştu.

Adanalı, diğer bir görevlerinin de bomba veya şüpheli paketi bırakan zanlıların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma olduğunu anlattı.

Devlet büyüklerinin korunmasında ise çok titiz çalışıldığını dile getiren Adanalı, "Devlet büyüklerinin etkinlik ya da faaliyet yapacağı alan ve mekanlarda önleyici aramalar yapıyoruz. Bu işlemlerde bomba aramada özel olarak yetiştirilen K9 köpeklerinden faydalanıyoruz." dedi.

Bomba uzmanlarının yardımcısı milli robot "Ertuğrul"

Adanalı, herhangi bir şüpheli paket veya bombayı incelemede milli teknolojiden de faydalandıklarını dile getirdi.

Şüpheli görülen her türlü paketi uzaktan incelemede kendilerine büyük ölçüde kolaylık sağlayan, paletli ve kameralı sistemiyle zor arazi koşullarında bile kolayca hedefe ulaşan Ertuğrul'dan faydalandıklarını belirten Adanalı, "Bomba imha görevinde kullandığımız, devletimizin bize sağlamış olduğu uluslararası standartlarda, kendi bünyemizde ASELSAN tarafından üretilmiş Ertuğrul'dan da destek alıyoruz. Görevlerimizi yerine getirirken bize büyük katkı sunuyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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