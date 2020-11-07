Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Süper Lig'de Konyaspor'a evinde 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, sezonun başından bu yana ilk kez maç kaybetti
|07 Kasım 2020 21:18
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Süper Lig'de Konyaspor'a evinde 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, sezonun başından bu yana ilk kez maç kaybetti.
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a 2-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Konya karşısında mağlup olarak ilk kez kaybeden taraf oldu. Maçın 31. dakikasında Pelkas'ın attığı gol öncesinde Valencia'nın elle müdahalesi dolayısıyla hakem Ali Şansalan golü VAR kararıyla iptal ederken, Konyaspor 67. dakikada Jevtovic ve 77. dakikada Kravets'in attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.
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