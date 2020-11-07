1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Azerbaycan ordusu Hocalı'da: 16 köy daha işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 16 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Azerbaycan ordusu Hocalı'da da iki köyü işgalden kurtardı.
 07 Kasım 2020 21:47
+Aa- Yazdır
Azerbaycan ordusu Hocalı'da: 16 köy daha işgalden kurtarıldı

Azerbaycan, Karabağ'da işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 16 köyün daha işgalden kurtarıldığını duyurdu.

AZERBAYCAN ORDUSU ARTIK HOCALI'DA, BÖLGENİN İLK KÖYLERİ KURTARILDI

Aliyev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Füzuli'de 6, Cebrail'de 2, Gubadlı'da 3, Zengilan'da 1, Hocalı'da 2, Hocavent'te de 2 köyün kurtarıldığını duyurdu. Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyidahmedli, Korqan, Üçüncü Mahmudlu, Kacar, Divanalılar, Gubadlı'nın Gazyan, Balasoltanlı, Merdanlı, Zengilan'ın Beşdeli, Hocalı'nın Karabulak, Moşhmaat ve Hocavend'in Atakut, Tsakuri köylerini işgalden kurtardı.

HOCALININ TARİHİ VE MANEVİ ANLAMI ÇOK BÜYÜK

Azerbaycan ordusunun Hocalı'ya ilk kez ayak basmasının hem tarihi hem de manevi anlamı çok büyük. Ermeniler, 28 yıl önce Hocalı'da soykırım yaparak 613 kişiyi acımasızca katletmişti. Tarihin en kanlı sayfalarından birine sahne olan Hocalı artık özgürlüğüne, vatan topraklarına dönmeye ve adaletin tecellisine artık çok daha yaklaştı.

Şu ana kadar işgalden 223 yerleşim birimi kurtarıldı. Bunlardan 4'ü şehir.

ERMENİSTAN'IN SİVİLLERE SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıları da devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Ağdam'da 2 köy topçu ateşiyle saldırıya uğradı. Terter ve Ağcabedi'de de sivil yerleşimlere ateş açıldı. Azerbaycan ordusunu derhal karşı tedbir aldığı belirtildi.

Cephe hattında çatışmalar gece de devam etti. Ermeni ordusu, Ağdere, Ağdam ve Hocavent çevresinde Azerbaycan'a ait askeri mevzilere ve sivil yerleşim yerlerine ateş açtı. Azerbaycan ordusunun karşı taarruza geçmesi üzerine düşman, asker ve silah kaybederek geri çekildi. Ermenistan Özel Kuvvetleri'ne ait bir birlik kuşatılarak etkisiz hale getirildi. Ermenistan'ın 178'inci bağımsız keşif taburu da askeri personelinin yarısını kaybetti.

Ermenistan saldırıları nedeniyle 27 Eylül'den bu yana 92 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 50 milyonu geçti
07 Kasım 2020 22:21		 AP: ABD'nin yeni başkanı Joe Biden oldu
07 Kasım 2020 19:32
Çin dünyanın ilk 6G test uydusunu yörüngeye gönderdi
07 Kasım 2020 18:15		 Fransız polisler, 10 yaşındaki 3 Türk çocuğunun evini uzun namlulu silahlarla bastı
07 Kasım 2020 12:29
ABD seçim sonuçlarında tansiyon yükseliyor
07 Kasım 2020 09:00		 Uzmanlar karamsar değil: Biden Türkiye'den vazgeçmez
07 Kasım 2020 08:10
İstifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi
07 Kasım 2020 07:30		 FETÖ'yü tasfiye eden Kosova Cumhurbaşkanına operasyon
07 Kasım 2020 06:40
Fransa'da cinnet hali, 3'ü Türk 4 öğrenci evleri basıldı
07 Kasım 2020 06:15		 Avrupa Birliği, iki TPAO bürokratına yaptırım süresini uzattı
07 Kasım 2020 00:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Bir ilimizde, kronik hastalığı olanlar evden çalışacak00:01 - 8 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları23:53 - Üçkaya Vadisi güz renkleriyle kartpostalı aratmıyor23:52 - Organ bağışında A'dan Z'ye soru ve cevaplar23:51 - Prof. Dr. Fazlıoğlu: Her beş çocuktan birinde disleksi görüyoruz23:43 - 'Yoğun bakımda yer olmadığı için öldü' iddiasına yalanlama
23:35 - Antik Kenti kazılarda 1500 yıllık insan iskeleti bulundu23:33 - Ünlü restoranın sahibine polis dayağı iddiası23:08 - Kılıçdaroğlu, Biden ve Harris'i tebrik etti23:02 - Polise mukavemette bulunan kişiye adli işlem yapıldı22:44 - 4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı22:38 - Trabzonspor'a rüzgar engeli, uçakları havalanamadı
22:35 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü22:24 - Erdoğan: Ayın 15'inde Bahçeli ile Kıbrıs'a gideceğiz22:21 - Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 50 milyonu geçti22:12 - Denetim yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı22:05 - Kurtulmuş: Her türlü imkanla Türkiye'yi durdurmak istiyorlar
21:52 - TRT'nin dizi setinde 39 kişi koronavirüse yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Bir ilimizde, kronik hastalığı olanlar evden çalışacak
8 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
SİDA 1
Hanende 1
kendime not 3
keyif 3
altın piyasası 2
doğalgaz kullanmayan insan 3
Harcırah 3
inisiyasyon törenleri 1
Konvertibilite 1
tv izleyerek uyuyan insan 2
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli 61 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak- Güncellendi
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmralı KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 4 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam