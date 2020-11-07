Azerbaycan ordusu Hocalı'da: 16 köy daha işgalden kurtarıldı

Azerbaycan, Karabağ'da işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 16 köyün daha işgalden kurtarıldığını duyurdu.

AZERBAYCAN ORDUSU ARTIK HOCALI'DA, BÖLGENİN İLK KÖYLERİ KURTARILDI

Aliyev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Füzuli'de 6, Cebrail'de 2, Gubadlı'da 3, Zengilan'da 1, Hocalı'da 2, Hocavent'te de 2 köyün kurtarıldığını duyurdu. Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyidahmedli, Korqan, Üçüncü Mahmudlu, Kacar, Divanalılar, Gubadlı'nın Gazyan, Balasoltanlı, Merdanlı, Zengilan'ın Beşdeli, Hocalı'nın Karabulak, Moşhmaat ve Hocavend'in Atakut, Tsakuri köylerini işgalden kurtardı.

HOCALININ TARİHİ VE MANEVİ ANLAMI ÇOK BÜYÜK

Azerbaycan ordusunun Hocalı'ya ilk kez ayak basmasının hem tarihi hem de manevi anlamı çok büyük. Ermeniler, 28 yıl önce Hocalı'da soykırım yaparak 613 kişiyi acımasızca katletmişti. Tarihin en kanlı sayfalarından birine sahne olan Hocalı artık özgürlüğüne, vatan topraklarına dönmeye ve adaletin tecellisine artık çok daha yaklaştı.

Şu ana kadar işgalden 223 yerleşim birimi kurtarıldı. Bunlardan 4'ü şehir.

ERMENİSTAN'IN SİVİLLERE SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıları da devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Ağdam'da 2 köy topçu ateşiyle saldırıya uğradı. Terter ve Ağcabedi'de de sivil yerleşimlere ateş açıldı. Azerbaycan ordusunu derhal karşı tedbir aldığı belirtildi.

Cephe hattında çatışmalar gece de devam etti. Ermeni ordusu, Ağdere, Ağdam ve Hocavent çevresinde Azerbaycan'a ait askeri mevzilere ve sivil yerleşim yerlerine ateş açtı. Azerbaycan ordusunun karşı taarruza geçmesi üzerine düşman, asker ve silah kaybederek geri çekildi. Ermenistan Özel Kuvvetleri'ne ait bir birlik kuşatılarak etkisiz hale getirildi. Ermenistan'ın 178'inci bağımsız keşif taburu da askeri personelinin yarısını kaybetti.

Ermenistan saldırıları nedeniyle 27 Eylül'den bu yana 92 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti.