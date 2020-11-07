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Prof. Dr. Hasan Tosun'dan 15 baraj için 'deprem' uyarısı

Prof. Dr. Hasan Tosun, Van iç havzasında bulunan büyük barajların deprem riski altında bulunduğunu söyledi.
 07 Kasım 2020 21:49
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Prof. Dr. Hasan Tosun'dan 15 baraj için 'deprem' uyarısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. HasanTosun, sanal ortamda düzenlenen 5. Dünya İnşaat, Yapı ve Çevre Mühendisliği Kongresinde "En iyi bildiri" ödülü kazandığı çalışmasında, Van iç havzasında bulunan büyük barajların deprem riski altında bulunduğunu ortaya koydu.

Bölgede çok sayıda deprem üretebilecek süreksizliklerin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tosun, değişen fiziki şartlar altında havzada yer alan Koçköprü, Morgedik, Patnos, Sarımehmet, Sihke ve Zernek barajlarına ilişkin alınması gereken önlemlerin altını çizdi. Tespit edilen bulgulara göre; dikkate alınan barajların yüzde 33'ünün çok yüksek tehlike, yüzde 50'sinin ise orta tehlike altında bulunduğunu belirtti. Van iç havzasının ana su kaynakları üzerinde ve metropol alanı yakınında bulunan barajların yıkılmasının çok ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Bu kapsamda Koçköprü ve Sarımehmet barajlarının havzanın en kritik yapıları olarak tespit edildiğinin altını çizdi.

"Kuzey Anadolu Fay Hattının Doğu Anadolu'da yer alan 15 baraj üzerindeki etkisi ortaya konuldu"

Prof. Dr.Tosun, büyük depremlere neden olabilen Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Doğu Anadolu'da yer alan 15 baraj üzerindeki etkisini de ortaya koydu. Yeşilırmak ve Kelkit vadisinde bulunan Almus, Ataköy, Boztepe, Çamlıgöze, Değirmendere, Gölova, Kılıçkaya, Koyulhisar, Süreyyabey, Tepekisla, Uluköy, Vezirköprü, Yassıal, Yedikır ve Ziyaret barajlarının yüzde 87'sinin yüksek risk altında olduğunu tespit etti. Özellikle Yeşilırmak havzasında bulunan Almus, Kılıçkaya, Süreyyabey ve Vezirköprü barajlarının kamu güvenliği açısından kritik yapılar olduğunu belirterek olası sorunlara değindi. Kuzey Anadolu Fay Zonu'nda bulunan barajların iyi tanımlanmış bir baraj güvenlik programı altında analiz edilmesi ve kamu güvenliğini artırmak için yeniden tasarlanması, gerekli olması halinde inşaat önlemleri ile yapı güvenilirliğinin artırılması gerektiğini bildirdi.
İhlas Haber Ajansı
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