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TRT'nin dizi setinde 39 kişi koronavirüse yakalandı

TRT 1'de ekrana gelen 'Gönül Dağı' dizisinde büyük bir şok yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta İzmir depremi dolayısıyla yayınlanmayan dizinin setinde 39 kişi koronavirüse yakalandı.
 07 Kasım 2020 21:52
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TRT'nin dizi setinde 39 kişi koronavirüse yakalandı

TRT1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde koronavirüs şoku yaşanıyor.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tam olarak 39 kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

DİZİNİN ÇEKİMLERİ DURDURULDU

Köprü Film imzalı dizinin setinde başrol oyuncusu Gülsüm Ali İlhan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından tüm ekibe test yapıldı.

Oyunculardan Ali Düşenkalkar'ın test sonucu pozitif çıktı. Ayrıca 38 set çalışanının da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine hemen çekimlere ara verildi.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN 3. BÖLÜMÜ YAYINLANACAK MI?

Geçtiğimiz hafta dizinin 3. bölümü İzmir'de büyük yıkıma, ölümlere ve yaralanmalara neden olan deprem felaketi nedeniyle yayınlanmamıştı. TRT 1'den yapılan duyuruda bu hafta Gönül Dağı dizisinin yayınlanacağı bildirildi.

Elde ne kadar stok var bilinmiyor. Ancak set ekibinin 14 günlük karantina sürecinde çekimler yapılabilecek mi, bu soru da soruluyor. Yani koronavirüs vakalarının bu kadar yoğun yaşanması sonrasında Gönül Dağı dizisinin yayınları bu durumdan nasıl etkilenecek izleyiciler merakla gelişmeleri bekliyor.
Memurlar.Net
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