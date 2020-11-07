TRT'nin dizi setinde 39 kişi koronavirüse yakalandı
|07 Kasım 2020 21:52
|+Aa- Yazdır
TRT1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde koronavirüs şoku yaşanıyor.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tam olarak 39 kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
DİZİNİN ÇEKİMLERİ DURDURULDU
Köprü Film imzalı dizinin setinde başrol oyuncusu Gülsüm Ali İlhan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından tüm ekibe test yapıldı.
Oyunculardan Ali Düşenkalkar'ın test sonucu pozitif çıktı. Ayrıca 38 set çalışanının da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine hemen çekimlere ara verildi.
GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN 3. BÖLÜMÜ YAYINLANACAK MI?
Geçtiğimiz hafta dizinin 3. bölümü İzmir'de büyük yıkıma, ölümlere ve yaralanmalara neden olan deprem felaketi nedeniyle yayınlanmamıştı. TRT 1'den yapılan duyuruda bu hafta Gönül Dağı dizisinin yayınlanacağı bildirildi.
Elde ne kadar stok var bilinmiyor. Ancak set ekibinin 14 günlük karantina sürecinde çekimler yapılabilecek mi, bu soru da soruluyor. Yani koronavirüs vakalarının bu kadar yoğun yaşanması sonrasında Gönül Dağı dizisinin yayınları bu durumdan nasıl etkilenecek izleyiciler merakla gelişmeleri bekliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
07 Kasım 2020 22:44
|Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 50 milyonu geçti
07 Kasım 2020 22:21
|Tablo açıklandı... Hasta sayısı 2 bin 500 sınırına yaklaştı
07 Kasım 2020 19:03
|Çocuklarda Kovid-19'a karşı antikor yanıtı yetişkinlerden farklı
07 Kasım 2020 18:57
|İki Belediye Başkanı'nın daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
07 Kasım 2020 17:42
|AK Partili iki vekilin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
07 Kasım 2020 17:12
|Koronavirüse yakalanan Profesör hayatını kaybetti
07 Kasım 2020 16:08
|Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'Aspirin' uyarısı
07 Kasım 2020 15:37
|Türk bilim insanı Uğur Şahin, aşı için tarih verdi
07 Kasım 2020 15:35
|Bilim Kurulu üyesinden ateş ölçer uyarısı
07 Kasım 2020 15:20