1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 50 milyonu geçti

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 50 milyonu geçti.
 07 Kasım 2020 22:21
+Aa- Yazdır
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 50 milyonu geçti

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 50 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 50 milyon 7 bin 474 oldu.

ABD 10 milyon 103 bin 386 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken bu ülkeyi 8 milyon 495 bin 271 ile Hindistan, 5 milyon 636 bin 181 ile Brezilya, 1 milyon 753 bin 836 ile Rusya, 1 milyon 661 bin 853 ile Fransa, 1 milyon 388 bin 411 ile İspanya, 1 milyon 228 bin 814 ile Arjantin, 1 milyon 171 441 ile İngiltere, 1 milyon 127 bin 733 ile Kolombiya ve 955 bin 128 ile Meksika izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 253 bin 553 kişi yaşamını yitirdi, 35 milyon 437 bin 738 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
07 Kasım 2020 22:44		 TRT'nin dizi setinde 39 kişi koronavirüse yakalandı
07 Kasım 2020 21:52
Tablo açıklandı... Hasta sayısı 2 bin 500 sınırına yaklaştı
07 Kasım 2020 19:03		 Çocuklarda Kovid-19'a karşı antikor yanıtı yetişkinlerden farklı
07 Kasım 2020 18:57
İki Belediye Başkanı'nın daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
07 Kasım 2020 17:42		 AK Partili iki vekilin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
07 Kasım 2020 17:12
Koronavirüse yakalanan Profesör hayatını kaybetti
07 Kasım 2020 16:08		 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'Aspirin' uyarısı
07 Kasım 2020 15:37
Türk bilim insanı Uğur Şahin, aşı için tarih verdi
07 Kasım 2020 15:35		 Bilim Kurulu üyesinden ateş ölçer uyarısı
07 Kasım 2020 15:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Bir ilimizde, kronik hastalığı olanlar evden çalışacak00:01 - 8 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları23:53 - Üçkaya Vadisi güz renkleriyle kartpostalı aratmıyor23:52 - Organ bağışında A'dan Z'ye soru ve cevaplar23:51 - Prof. Dr. Fazlıoğlu: Her beş çocuktan birinde disleksi görüyoruz23:43 - 'Yoğun bakımda yer olmadığı için öldü' iddiasına yalanlama
23:35 - Antik Kenti kazılarda 1500 yıllık insan iskeleti bulundu23:33 - Ünlü restoranın sahibine polis dayağı iddiası23:08 - Kılıçdaroğlu, Biden ve Harris'i tebrik etti23:02 - Polise mukavemette bulunan kişiye adli işlem yapıldı22:44 - 4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı22:38 - Trabzonspor'a rüzgar engeli, uçakları havalanamadı
22:35 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü22:24 - Erdoğan: Ayın 15'inde Bahçeli ile Kıbrıs'a gideceğiz22:21 - Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 50 milyonu geçti22:12 - Denetim yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı22:05 - Kurtulmuş: Her türlü imkanla Türkiye'yi durdurmak istiyorlar
21:52 - TRT'nin dizi setinde 39 kişi koronavirüse yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Bir ilimizde, kronik hastalığı olanlar evden çalışacak
8 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
SİDA 1
Hanende 1
kendime not 3
keyif 3
altın piyasası 2
doğalgaz kullanmayan insan 3
Harcırah 3
inisiyasyon törenleri 1
Konvertibilite 1
tv izleyerek uyuyan insan 2
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli 61 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak- Güncellendi
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmralı KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 4 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam