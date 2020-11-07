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Erdoğan: Ayın 15'inde Bahçeli ile Kıbrıs'a gideceğiz

Erdoğan: "Ayın 15'inde Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Törenlerden sonra Kapalı Maraş'ta topluca piknik yapacağız."
 07 Kasım 2020 22:24
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Erdoğan: Ayın 15'inde Bahçeli ile Kıbrıs'a gideceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir asır önceki gibi bizi yok etmek istedikleri Anadolu topraklarından, bölgemiz ve dünyaya barış ve huzur getirecek mücadelenin içindeyiz." dedi.

Erdoğan, 12 Şubat Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kahramanmaraş 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Kuzey Kıbrıs'ta seçim yapıldığını ve bu seçim sonucunda Türkiye'yi seven, Türkiye'yi kabullenmiş bir kardeşlerinin orada cumhurbaşkanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah Kıbrıs'ta şimdi yeni bir süreç başlıyor. Ayın 15'inde biz, Cumhur ittifakı olarak Sayın Bahçeli ile birlikte inşallah heyetimizle Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Orada törenlere katılacağız ve törenlerden sonra da Kapalı Maraş bölgesinde şöyle topluca bir piknik yapacağız. Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizle anavatan, yavru vatan birlikteliğimizi orada bizzat yaşayarak, ortaya koyacağız. Buna ihtiyaç vardı ve bu gecikti, şimdi bu inşallah yeniden oluşacak.

Bütün bunları yapmasaydık biz, milletimizin yüzüne bakabilir miydik? Bunları yapmasaydık bunca mazlumun, mağdurun, garibin vebalinin altından kalkabilir miydik? Bunları yapmasaydık biz, biz olabilir miydik?"

Erdoğan, hem mücadeleyi yürüteceklerini hem bunun bedelini ödeyeceklerini hem de hedeflerinden asla vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Rabbimin verdiği ömrün her anını bu kutlu davayı zafere ulaştırmak için harcamak bize şereflerin en büyüğüdür. AK Parti'nin her bir mensubu işte böyle bir sorumluluğun altında olduğunu bilmelidir. Milletimiz nasıl son 18 yıllık geçmişini bizimle birlikte yürüyerek geçirmişse geleceğini de yine evet, bu kadroda görüyor. Daha önemlisi bizden de buna uygun gayret bekliyor." değerlendirmesini yaptı.

Kongreye katılanlara "İnşallah milletimize layık olmak için hep birlikte daha çok çalışmaya var mıyız?" diye seslenen Erdoğan, coşkulu kalabalıktan "Evet" cevabını aldı.

Erdoğan, il kongresinde görev üstleneceklere bir kez daha başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.
Anadolu Ajansı
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