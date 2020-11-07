Trabzonspor'a rüzgar engeli, uçakları havalanamadı
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan bordo-mavilileri taşıyacak uçak, aşırı rüzgar nedeniyle havalanamadı
|07 Kasım 2020 22:38
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Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Trabzonspor'u taşıyacak uçak, aşırı rüzgar nedeniyle havalanamadı.
Karşılaşma sonrası saat 20.00'de Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan Trabzon'a uçması planlanan THY'ye ait özel uçak, aşırı rüzgar nedeniyle kalkış yapamadı
Pist başında yaklaşık yarım saat bekleyen bordo-mavili kafile, hava şartlarının düzelmemesinden dolayı uçaktan inmek zorunda kaldı.
Bordo-mavili kafilenin Antalya Havalimanı'ndan Trabzon'a döneceği belirtildi.
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