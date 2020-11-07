Kılıçdaroğlu, Biden ve Harris'i tebrik etti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Biden'i tebrik etti.
|07 Kasım 2020 23:08
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim."
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