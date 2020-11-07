Ünlü restoranın sahibine polis dayağı iddiası
|07 Kasım 2020 23:33
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Ünlü Kaşıbeyaz Restoran'ın ortaklarından Suat Kaşıbeyaz, polislerin kendisini hastanede darp ettiği gerekçesi ile şikayetçi oldu.
Hürriyet'in haberine göre olay dün akşam yaşandı. Suat Kaşıbeyaz'ın eşi S. Kaşıbeyaz, eşi ile yaşadığı tartışma sonrası İstinye Polis Merkezi'ne gitti. Eşi hakkında şikayetçi olan S. Kaşıbeyaz, görevli polislerce hastaneye götürüldü. Bu esnada, Suat Kaşıbeyaz da, eşinin getirildiği İstinye Devlet Hastanesi'ne geldi.
BAŞIMA KELEPÇE İLE VURDULAR
Suat Kaşıbeyaz, verdiği ifadede, eşini hastaneye getiren polislerle tartışma yaşadığını belirtti. Polislerin kendisini yere yatırdığı öne süren Kaşıbeyaz, başına kelepçe ile vurulduğunu söyledi. Başında kırıklar oluşan Kaşıbeyaz, Yeşilköy'de bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.
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