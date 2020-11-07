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Üçkaya Vadisi güz renkleriyle kartpostalı aratmıyor

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yer alan ve bünyesindeki ağaçların şu sıralar farklı tonlara büründüğü yaklaşık 26 kilometre uzunluğundaki vadi, sonbaharın renkleriyle güzel görüntüler sunuyor.
 07 Kasım 2020 23:53
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Üçkaya Vadisi güz renkleriyle kartpostalı aratmıyor

Iğdır'da bulunan ve sonbaharda bünyesindeki ağaçların rengarenk tonlara büründüğü Üçkaya Vadisi, fotoğraf tutkunları başta olmak üzere ziyaretçilerini cezbediyor.

Tuzluca ilçesinden başlayıp Üçkaya köyüne kadar uzanan 26 kilometre uzunluğundaki vadide ağaçlar, akarsular ve sarp kayalıklar bulunuyor.

Sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve yeşilin birbirinden güzel tonlarına bürünen vadi, sunduğu doğal güzelliğiyle ziyaretçilerine renk cümbüşünü görme fırsatı veriyor.

Özellikle doğa fotoğrafçıları ve doğa sporcularının dikkatini çeken vadi, kartpostalları aratmayan görüntüler sunuyor.

AA muhabirince drone ile havadan görüntülenen vadideki doğal güzellikler, yöreye gelenlerin beğenisini topluyor.

Yöre sakinlerinden Sabri Sarcan, AA muhabirine, Üçkaya Vadisi'nin son zamanlarda bölge halkı başta olmak üzere ziyaretçilerin beğenisini topladığını söyledi.

Vadinin özellikle sosyal medyada büyük üne kavuştuğunu belirten Sarcan, "Vadide sonbaharın gelişiyle adeta bir cenk cümbüşü yaşanıyor. Manzara çok güzel, özellikle doğaseverlerin uğradığı ve fotoğrafçıların çok güzel kareler elde ettiği bir alan." dedi.

"Fotoğraflara yoğun ilgi geliyor"

Doğa fotoğrafçısı Mert Ekmekçi de her sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde vadiye gelerek fotoğraf çekimleri yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Vadinin içinde meyve ağaçları başta olmak üzere birbirinden farklı ağaçlar bulunuyor. Biz de fırsat buldukça buraya gelerek çalışma yapıyoruz. Elde ettiğimiz fotoğraflara yoğun ilgi geliyor. Şu an vadiye yukarıdan baktığınızda kendinizi adeta bir kartpostala bakmış gibi hissedebilirsiniz."
Anadolu Ajansı
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