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Bozulan tırını tamir ederken kamyonet çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bilecik'te kamyonetin çarptığı tır sürücüsü hayatını kaybetti.
 08 Kasım 2020 06:30
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Bozulan tırını tamir ederken kamyonet çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bilecik'te kamyonetin çarptığı tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Bozüyük-Eskişehir yolunun Zemzemiye köyü köprüsü mevkisinde, 26 TZ 494 plakalı bozulan tırı yol kenarına park eden ve tamir etmeye çalışan sürücü İsmail Yılmaz'a (32), aynı yönde seyreden Sadık B. (62) yönetimindeki 06 GE 8145 plakalı kamyonet çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri İsmail Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonet sürücüsü Sadık B. ise yaralı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bozüyük-Eskişehir yolundaki trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

İsmail Yılmaz'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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