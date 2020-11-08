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Yoldan çıkan araç, okul duvarına çarparak durabildi
Bursa'da yoldan çıkan araç, okul duvarına çarparak durabildi.
|08 Kasım 2020 06:39
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Bursa'da yoldan çıkan araç, okul duvarına çarparak durabildi.
İnegöl ilçesi Alanyurt ışıkları mevkisinde, Asiye S. (34) idaresindeki 16 LHJ 90 plakalı otomobil, yoldan çıkarak, bir okulun duvarına çarptı.
Kazada sürücü Asiye S. ile araçta bulunan Ahmet K. (46) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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