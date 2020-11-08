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Meteorolojiden İstanbul ile iki bölgeye yağış uyarısı-Haritalı

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 08 Kasım 2020 06:54
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Meteorolojiden İstanbul ile iki bölgeye yağış uyarısı-Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya çevreleri ve İç Anadolu'nun batısında yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi) dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
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